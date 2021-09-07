45-річна Марічка Падалко зізналася, чи робить уколи краси

Також ведуча відповіла, чи хотіла б піти працювати на інший телеканал.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко поспілкувалася зі своїми фоловерами та відповіла на деякі їхні запитання.

Так, зокрема, допитливих користувачів цікавив секрет краси зірки каналу 1+1. Юзери написали, що 45-річна знаменитість має неймовірний вигляд. У відповіді в Instagram-stories Падалко поділилася, що особливих секретів не має та заодно зізналася, чи вдається до "ін'єкцій краси".

"Та які секрети? Якщо ви моя підписниця, то все про мене знаєте – здорові звички, генетика, напевно, а часто настрій допомагає створювати ілюзію "мати гарний вигляд". Уколи не колю, нічого поки що "не коригую". Після 50 років побачимо", – розповіла телеведуча.

instagram.com/marichkapadalko

Також Марічка відповіла, чи було у неї бажання піти працювати з 1+1 на інший телеканал.

"Було. На поки що неіснуючий канал CNN Ukraine. Серед вітчизняних каналів – краще "плюсів" немає", – заявила вона.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко пригадала своє навчання в США. Ведуча поділилася однією кумедною історією, як вона хотіла посеред навчального року втекти додому.

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