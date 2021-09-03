Яблука в хрусткому клярі

Ми погано уявляємо свій раціон без яблук. Особливо влітку і восени.

Однак це не означає, що треба до оскоми на зубах поїдати їх. Навіть якщо у вас в холодильнику є всього пара яблук, значить, ви можете приготувати сніданок на всю сім'ю. Досить згадати про оладки з яблуками або яблука у хрусткому клярі.

Інгредієнти:

3 яблука

2 білки

0,5 склянки води

3 столові ложки борошна

0,5 столової ложки крохмалю

0,5 столової ложки цукру

олія

сіль

Приготування

Білки злегка посолити і збити в густу піну. Потім влити воду, всипати просіяне борошно, крохмаль і цукор і продовжити збивання до отримання однорідної маси.

Яблука вимити, обсушити, видалити серцевину і нарізати кільцями товщиною близько 1 см.

Підготовлені яблучні кільця вмочати в клярі і смажити в розпеченій олії з обох боків до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Готові кільця можна обваляти в цукрі або притрусити цукровою пудрою.

Яблука підбирайте кисло-солодкі, щільні і соковиті.

Для ароматизації в кляр можна додати мелену корицю або ванілін.

Олію для смаження використовуйте будь-яку рафіновану, що не має вираженого аромату.

Якщо хочете, щоб кляр залишався хрусткий, яблучні кільця не викладайте гіркою, а розкладіть на блюді в один шар і подавайте одразу після приготування.

Читайте також: Пиріг із виноградом і яблуками

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання