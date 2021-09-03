Яблука в хрусткому клярі

Ми погано уявляємо свій раціон без яблук. Особливо влітку і восени.
Однак це не означає, що треба до оскоми на зубах поїдати їх. Навіть якщо у вас в холодильнику є всього пара яблук, значить, ви можете приготувати сніданок на всю сім'ю. Досить згадати про оладки з яблуками або яблука у хрусткому клярі.
Інгредієнти:
- 3 яблука
- 2 білки
- 0,5 склянки води
- 3 столові ложки борошна
- 0,5 столової ложки крохмалю
- 0,5 столової ложки цукру
- олія
- сіль
Приготування
Білки злегка посолити і збити в густу піну. Потім влити воду, всипати просіяне борошно, крохмаль і цукор і продовжити збивання до отримання однорідної маси.
Яблука вимити, обсушити, видалити серцевину і нарізати кільцями товщиною близько 1 см.
Підготовлені яблучні кільця вмочати в клярі і смажити в розпеченій олії з обох боків до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Готові кільця можна обваляти в цукрі або притрусити цукровою пудрою.
Яблука підбирайте кисло-солодкі, щільні і соковиті.
Для ароматизації в кляр можна додати мелену корицю або ванілін.
Олію для смаження використовуйте будь-яку рафіновану, що не має вираженого аромату.
Якщо хочете, щоб кляр залишався хрусткий, яблучні кільця не викладайте гіркою, а розкладіть на блюді в один шар і подавайте одразу після приготування.
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