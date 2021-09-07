Допомоги небайдужих потребує Вова

Важка епілепсія зупиняє всі зусилля батьків і медиків дати дитині можливість розвиватись.

Лікарі в Іспанії чекають на Вову Петухова, щоб розпочати лікування, яке може зупинити важкі епілептичні судоми у нього, а відтак і дати шанс нормально розвиватись.

«Народився Вова здоровою дитиною, розвивався, навчився говорити і радів життю. Але, коли йому було 2 рочки і 9 місяців, він захворів на вірусний енцефаліт невідомої етіології. Дитина довго була в реанімації, була підключена до апарату штучної вентиляції легень і кожного дня боролася за своє життя! Вова заново вчився ходити і говорити, так як хвороба вразила головний мозок. Після перенесеного захворювання розпочалися епілептичні приступи, і це жах!!! Бідного хлопчика трясе, він втрачає свідомість», - розповідає мама малюка.

Вові був поставлений діагноз - наслідки перенесеного енцефаліту невизначеної етіології, структурна епілепсія, затримка мовленнєвого розвитку. Розвиток дитини зупинився, він перестав говорити і вже втратив всі навички.

«Ми багато часу втратили в Україні! Вова з 2017 року приймає протиепілептичні препарати, алe вони, на жаль, гальмують розвиток дитини. Вова перепробував 16 протиепілептичних препаратів (ПЕП), пройшов гормонотерапію, був на кетогенній дієті, але, на жаль це не дало позитивного результату. Тому єдиним варіантом для сина залишається - встановити стимулятор блукаючого нерва, який буде блокувати напади. Вову готова взяти на таку операцію іспанська клініка, і виставила рахунок на суму 48100,50 євро. Це непосильне для нашої сім'ї сума. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей за допомогою у зборі грошей на операцію. Допоможіть нам, будь ласка, повернути сина до повноцінного життя», - просить мама малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 4390 2187 4171

МОНОБАНК 4441 1144 2551 7701

Петухова Олена

4149 4993 4951 0097 ДОЛАРИ

5168 7451 0260 0548 ЄВРО

Петухов Євген

https://www.facebook.com/vova_help-132004455728653

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