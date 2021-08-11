В помощи неравнодушных нуждается Вова

Тяжелая эпилепсия останавливает все усилия родителей и медиков дать ребенку возможность развиваться.

Врачи в Испании ждут Вову Петухова, чтобы начать лечение, которое может остановить тяжелые эпилептические судороги у него, а затем и дать шанс нормально развиваться.

«Родился Вова здоровым ребенком, развивался, научился говорить и радовался жизни. Но, когда ему было 2 годика и 9 месяцев он заболел энцефалитом неизвестной этиологии. Ребенок долго был в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и каждый день боролся за свою жизнь! Вова заново учился ходить и говорить, так как болезнь поразила мозг. После перенесенного заболевания начались эпилептические приступы и это ужас!!! Бедного мальчика трясет, он теряет сознание», — рассказывает мама малыша.

Вове был поставлен диагноз — последствия перенесенного энцефалита неопределенной этиологии, структурная эпилепсия, задержка речевого развития. Развитие ребенка остановилось, он перестал говорить и уже потерял все навыки.

«Мы много времени потеряли в Украине! Вова с 2017 года принимает противоэпилептические препараты, но они, к сожалению, тормозят развитие ребенка. Вова перепробовал 16 противоэпилептических препаратов (ПЭП), прошел гормонотерапию, был на кетогенной диете, но, к сожалению это не дало положительного результата. Поэтому единственным вариантом для сына остается - установить стимулятор блуждающего нерва, который будет блокировать приступы. Вову готова взять на такую операцию испанская клиника, и она выставила счет на сумму 48100,50 евро. Это непосильная для нашей семьи сумма. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным людям за помощью в сборе денег на операцию по установке стимулятора блуждающего нерва. Помогите нам, пожалуйста, вернуть сына к полноценной жизни», — просит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4390 2047 3926 Петухова Елена

4149 4993 4951 0097 ДОЛЛАРЫ

5168 7451 0260 0548 ЕВРО

Петухов Евгений

https://www.facebook.com/vova_help-132004455728653

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