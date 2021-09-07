Дочь Мэрил Стрип Грейс вышла замуж через год после развода

Радостную новость сообщил избранник звезды.

Дочь голливудской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер вышла замуж.

35-летняя Грейс на слишком афиширует свою личную жизнь. Однако, оказывается, женщина уже замужем. Радостной новостью поделился ее избранник, 46-летний диджей, музыкант и продюсер Марк Ронсон.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, а также поделился трогательной черно-белой фотографией, на которой изображен вместе со своей возлюбленной.

Грейс Гаммер и Марк Ронсон / instagram.com/iammarkronson

"Моей искренней любви ... Невероятно, но ты смогла сделать мой 45-й год лучшим в моей жизни. Я надеюсь, что каждый свой следующий день рождения я проведу рядом с тобой. И да, мы поженились", — признался Марк.

Отметим, ранее Грейс встречалась также с музыкантом Теем Стрэтэйрном. Они поженились в июле в 2019 году. Однако, в марте в 2020 году Гаммер сообщила о разводе. Она отметила, что еще с августа 2019 года они не вместе. А с Ронсоном звезда начала встречаться в 2019 году.

Напомним, недавно и другая американская звезда вышла замуж. Гвен Стефани подтвердила, что пошла под венец с кантри-исполнителем Блейком Шелтоном.

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