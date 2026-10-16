- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 563
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 16 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: сегодня можно начинать работу только над теми проектами, которые удастся завершить в течение дня.
Символ дня: петух.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, серьезной опасности не представляют: они легко излечимы и быстро проходят. Можно планировать любые хирургические операции за исключением стоматологических.
Питание дня: можно проводить мягкую чистку организма при помощи детокс-диеты, травяных чаев и чистой негазированной воды.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно — это может привести к ссорам и конфликтам.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться непонятными, но дадут ответы на важные вопросы, главное — правильно их расшифровать.
Табу дня: нельзя никому лгать, особенно — родным и близким людям.
Цитата дня: «Вершина удовольствия — это радость понимания» (Леонардо да Винчи).
Читайте также:
Ретроградный Меркурий с 25 октября по 12 ноября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков