Астрологический прогноз на 16 октября

Петух / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сегодня можно начинать работу только над теми проектами, которые удастся завершить в течение дня.

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Символ дня: петух.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, гелиотроп.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, серьезной опасности не представляют: они легко излечимы и быстро проходят. Можно планировать любые хирургические операции за исключением стоматологических.

Питание дня: можно проводить мягкую чистку организма при помощи детокс-диеты, травяных чаев и чистой негазированной воды.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно — это может привести к ссорам и конфликтам.

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Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, для привлечения удачи в финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показаться непонятными, но дадут ответы на важные вопросы, главное — правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя никому лгать, особенно — родным и близким людям.

Цитата дня: «Вершина удовольствия — это радость понимания» (Леонардо да Винчи).

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