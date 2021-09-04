Пиріг із виноградом і яблуками

Осінь тішить достатком фруктів, які особливо гарні в десертах і випічці.

Особливо популярна випічка з яблуками. Пироги і пиріжки з яблуками завжди виходять неймовірно запашні і дуже смачні. Якщо ж в начинку додати цілі ягоди винограду, вони додадуть пирогу особливий смак і соковитість.

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна

200 г сиру

200 г цукру

50 г вершкового масла

2 столові ложки сметани

2 яйця

1 чайна ложка розпушувача

2 яблука

150 г винограду

Приготування

Яйця збити з цукром в міцну піну.

До яєчної маси додати сметану і сир і продовжити збивання.

Потім всипати просіяне борошно з розпушувачем і збивати до отримання однорідної маси, після чого влити тепле розтоплене вершкове масло і ще раз збити.

Наприкінці ввести цілі ягоди винограду і акуратно перемішати.

Приготоване тісто викласти в застелену пергаментом форму. По всій поверхні розкласти шматочки очищених яблук.

Випікати при 180°С близько 40 хвилин.

На замітку

Поверхня охололого пирога за бажання притрусіть цукровою пудрою і прикрасьте виноградом.

Яблука переважно використовувати кисло-солодкі, а виноград — без кісточок.

Разом із виноградом в тісто можна додати подрібнені горіхи.

Виноград можна замінити на будь-які ягоди або вишню.

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