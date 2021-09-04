Пиріг із виноградом і яблуками

Осінь тішить достатком фруктів, які особливо гарні в десертах і випічці.
Особливо популярна випічка з яблуками. Пироги і пиріжки з яблуками завжди виходять неймовірно запашні і дуже смачні. Якщо ж в начинку додати цілі ягоди винограду, вони додадуть пирогу особливий смак і соковитість.
Інгредієнти:
- 1,5 склянки борошна
- 200 г сиру
- 200 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 2 столові ложки сметани
- 2 яйця
- 1 чайна ложка розпушувача
- 2 яблука
- 150 г винограду
Приготування
Яйця збити з цукром в міцну піну.
До яєчної маси додати сметану і сир і продовжити збивання.
Потім всипати просіяне борошно з розпушувачем і збивати до отримання однорідної маси, після чого влити тепле розтоплене вершкове масло і ще раз збити.
Наприкінці ввести цілі ягоди винограду і акуратно перемішати.
Приготоване тісто викласти в застелену пергаментом форму. По всій поверхні розкласти шматочки очищених яблук.
Випікати при 180°С близько 40 хвилин.
На замітку
Поверхня охололого пирога за бажання притрусіть цукровою пудрою і прикрасьте виноградом.
Яблука переважно використовувати кисло-солодкі, а виноград — без кісточок.
Разом із виноградом в тісто можна додати подрібнені горіхи.
Виноград можна замінити на будь-які ягоди або вишню.
Читайте також: Знаменитий сливовий пиріг з The New York Times: кумедна історія його популярності і рецепт