Пирог с виноградом и яблоками

Пирог с виноградом и яблоками

Осень радует изобилием фруктов, которые особенно хороши в десертах и выпечке.

Особенно популярна выпечка с яблоками. Пироги и пирожки с яблоками всегда получаются невероятно душистые и очень вкусные. Если же в начинку добавить целые ягоды винограда, они придадут пирогу особый вкус и сочность.

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

200 г творога

200 г сахара

50 г сливочного масла

2 столовые ложки сметаны

2 яйца

1 чайная ложка разрыхлителя

2 яблока

150 г винограда

Приготовление

Яйца взбить с сахаром в крепкую пену.

К яичной массе добавить сметану и творог и продолжить взбивание.

Затем всыпать просеянную муку с разрыхлителем и взбивать до получения однородной массы, после чего влить остывшее растопленное сливочное масло и еще раз взбить.

В самом конце ввести целые ягоды винограда и аккуратно перемешать.

Приготовленное тесто выложить в застеленную пергаментом форму. По всей поверхности разложить кусочки очищенных яблок.

Выпекать при 180°С около 40 минут.

На заметку

Поверхность остывшего пирога при желании притрусите сахарной пудрой и украсьте виноградом.

Яблоки предпочтительно использовать кисло-сладкие, а виноград – без косточек.

Вместе с виноградом в тесто можно добавить измельченные орехи.

Виноград можно заменить на любые ягоды или вишню.

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