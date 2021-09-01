Пирог с виноградом и яблоками

Осень радует изобилием фруктов, которые особенно хороши в десертах и выпечке.
Особенно популярна выпечка с яблоками. Пироги и пирожки с яблоками всегда получаются невероятно душистые и очень вкусные. Если же в начинку добавить целые ягоды винограда, они придадут пирогу особый вкус и сочность.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 200 г творога
- 200 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 2 столовые ложки сметаны
- 2 яйца
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 2 яблока
- 150 г винограда
Приготовление
Яйца взбить с сахаром в крепкую пену.
К яичной массе добавить сметану и творог и продолжить взбивание.
Затем всыпать просеянную муку с разрыхлителем и взбивать до получения однородной массы, после чего влить остывшее растопленное сливочное масло и еще раз взбить.
В самом конце ввести целые ягоды винограда и аккуратно перемешать.
Приготовленное тесто выложить в застеленную пергаментом форму. По всей поверхности разложить кусочки очищенных яблок.
Выпекать при 180°С около 40 минут.
На заметку
Поверхность остывшего пирога при желании притрусите сахарной пудрой и украсьте виноградом.
Яблоки предпочтительно использовать кисло-сладкие, а виноград – без косточек.
Вместе с виноградом в тесто можно добавить измельченные орехи.
Виноград можно заменить на любые ягоды или вишню.
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