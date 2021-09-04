Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись

Звездам все же не удалось сохранить семью.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов официально развелись.

После ряда скандалов и исков на развод, эксы все же разорвали свои отношения. Об этом пишет StarHit со ссылкой на слова адвоката сына основателя группы "На-На" Александра Бенхина.

"Развод состоялся. На этом настояла семья Бари Каримовича. Пока что у супругов есть месяц на подачу апелляции. Кто знает, как Алибасов и Федосеева-Шукшина себя поведут. Так что я пока не рекомендую Алибасову-младшему радоваться раньше времени", — поделился адвокат.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина / instagram.com/alibasov_nana

Заметим, актриса и продюсер поженились 20 ноября в 2018-м. Их отношения испортились, когда Лидия подарила любимому квартиру стоимостью 10 млн рублей, а он передал ее своему помощнику. В результате ей пришлось долго судиться за возвращение апартаментов.

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Также в Алибасова даже была молодая любовница, которая рассказывала о своей беременности от продюсера. Однако, несмотря на скандалы, супруги отказывались расставаться. В частности, в марте в этому года суд отменил их развод, который инициировала Лидия в декабре в 2020-м.

На развод одиозной пары особенно настаивает Бари Алибасов-младший. Сын музыканта убежден, что брак с Федосеевой-Шукшиной подорвал здоровье отца и едва не свел его в могилу.

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