74-летнего Бари Алибасова прооперировали

Артисту сделали операцию на позвоночнике.

Известный российский музыкант и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, у которого диагностировали деменцию, снова оказался в больнице.

Так, 74-летнего артиста прооперировали. Скандальный исполнитель перенес операцию на позвоночнике. Об этом рассказал сын звезды сайту starhit.ru. Сообщается, что накануне Бари упал и сильно травмировался.

"В семь утра папу положили на операционный стол, в 10 операция закончилась. Суть хирургического вмешательства заключалась в том, что папе цементировали позвонки, которые были повреждены после падения. Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков. Папе нельзя делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому все прошло под местной анестезией, он почти все чувствовал и видел", — поделился Бари Алибасов-младший.

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Мужчина добавил, что несмотря на рекомендации врачей два дня не вставать с постели, артист через час собрался и поехал домой.

Заметим, в последнее время музыкант часто оказывается в больнице. В частности, в конце прошлого года Бари госпитализировали из-за передозировки виагрой, а в январе шоумен попал в отделение наркологии.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться с Алибасовым. Актриса подала соответствующее ходатайство.

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