74-річного Барі Алібасова прооперували

Артисту зробили операцію на хребті.

Відомий російський музикант та продюсер гурту "На-На" Барі Алібасов, в якого діагностували деменцію, знову опинився в лікарні.

Так, 74-річного артиста прооперували. Скандальний виконавець переніс операцію на хребті. Про це розповів син зірки сайту starhit.ru. Повідомляється, що напередодні Барі впав та сильно травмувався.

"О сьомій ранку тата поклали на операційний стіл, о 10-й операція закінчилася. Суть хірургічного втручання полягала в тому, що татові цементували хребці, які були пошкоджені після падіння. Батькові розрізали спину і поставили туди вирівнювачі хребців. Татові не можна було робити загальний наркоз через проблеми з пам'яттю, тому все відбулося під місцевою анестезією, він майже все відчував і бачив", – поділився Барі Алібасов-молодший.

Також читайте 73-річний Барі Алібасов стане татом та показав відео з вагітною масажисткою

Чоловік додав, що попри рекомендації лікарів два дні не вставати з ліжка, артист за годину зібрався та поїхав додому.

Зауважимо, останнім часом музикант часто опиняється в лікарні. Зокрема, наприкінці минулого року Барі госпіталізували через передозування віагрою, а у січні шоумен потрапив до відділення наркології.

Нагадаємо, Лідія Федосєєва-Шукшина передумала розлучатися з Алібасовим. Акторка подала відповідне клопотання.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання