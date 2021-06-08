Долги могли стать причиной расстрелы семьи в Житомирской области

Погибший мужчина только недавно вернулся с заработков.

Убитый на Житомирщине мужчина оказался бывшим лесником. И вроде недавно вернулся с заработков из-за границы.

Это рассказывают соседи расстрелянного селянина журналистам ТСН.

Дом в селе Грубское обстреляли ночью: там жили супруги с дочерью. О выстрелах в половине первого ночи полицию сообщили испуганные соседи.

По предварительным данным, неизвестный стрелял через окно. 46-летний мужчина погиб на месте, его 39-летнюю женщину с огнестрельными ранениями доставили в больницу, уже без сознания. За ее жизнь сейчас борются врачи.

Во время расстрела в доме, в другой комнате, спала 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.

С места убийства неизвестный стрелок скрылся, и его пока не нашли.

Как стало известно ТСН, предварительная причина преступления — долги супругов. Вроде человек задолжал денег, а потом поехал в Польшу на заработки. Его расстреляли по возвращению домой.

Новости Украины: в Житомирской области расстреляли бывшего лесника якобы из-за долгов

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