Поповнила скарбничку України: легкоатлетка Ботурчук виграла свою третю медаль Паралімпіади-2020

Оксана Ботурчук принесла "синьо-жовтим" 98-му нагороду в столиці Японії.

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук стала срібною призеркою Паралімпіади-2020 в бігу на 200 метрів (клас T12).

Наша співвітчизниця подолала дистанцію за 24.48 секунди. Виграла фінальний забіг кубинка Омара Дуранд Еліас - 23.02 секунди. "Бронзу" взяла Анна Кулініч-Сорокіна з ПКР - 24.85 секунди. ​​​​​

Для Ботурчук це вже третя особиста нагорода у Токіо. Раніше вона здобула срібні нагороди в бігу на 100 та 400 метрів.

Таким чином, в активі України тепер 98 медалей Паралімпіади-2020: 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. Наша команда посідає п'яте місце в медальному заліку.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

Раніше ТСН Проспорт писав, що український призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов знову відмовився стати поруч з росіянами на п'єдесталі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання