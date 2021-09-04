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Соломія Вітвіцька показала, як мандрувала Каліфорнією маленьким літаком

Соломія Вітвіцька показала, як мандрувала Каліфорнією маленьким літаком

Соломія Вітвіцька в Каліфорнії / instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча гайнула у відпустку з подругами.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька не уявляє свого життя без мандрівок.

Лише нещодавно телеведуча подорожувала Грузією, а тепер відпочиває в США. Разом з подругами знаменитість полетіла до сонячної Каліфорнії. Так, компанія вже відвідала Національний парк Джошуа-Трі та мис Пойнт Дюм.

Соломія Вітвіцька в Каліфорнії / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька в Каліфорнії / instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька на мисі Пойнт Дюм / © instagram.com/solomiyavitvitska
Соломія Вітвіцька на мисі Пойнт Дюм / instagram.com/solomiyavitvitska

"Край землі. Колекціоную миси, на таких крайніх точках особлива енергетика. Це був просто фантастичний день!" – писала зірка у своєму фотоблогу.

Також подруги орендували маленький літак та гайнули на острів Каталіна.

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"Лос Анджелес з висоти пташиного лету має зовсім інший вигляд. Будиночки-коробочки, наче іграшкові літачки на летовищі та дивні змії - автошляхи сплетені у вузли гігантськими розв'язками… Ми злітали на острів Каталіна буквально пообідати - оминати затори повітрям приємно, особливо з такими краєвидами й новими враженнями. Хоч, тут уже й у повітрі буває щільним трафік..." написала Соломія.

Нагадаємо, не так давно Соломії Вітвіцькій у Чернівцях напророчили, коли вона вийде заміж. Ведуча помандрувала Західною Україною.

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