У світло-блакитній сукні-пальті: Наталя Могилевська у ніжному аутфіті відвідала презентацію парфюму Dior

У світло-блакитній сукні-пальті: Наталя Могилевська у ніжному аутфіті відвідала презентацію парфюму Dior

Артистка у красивому вбранні сходила на вечірку.

Днями відбулася вечірку, присвячена презентації нового аромату Dior - Miss Dior. На заході побувала Наталя Могилевська.

В Instagram зірка опублікувала відео з івенту. На ньому Наталя з'явилася у ніжному жіночному образі. На артистці була світло-блакитна сукня-пальто довжини міді на ґудзиках та з поясом. Вбрання вона доповнила білими босоніжками.

Могилевська зробила акуратну зачіску та макіяж з акцентом на очах. Свій лук зірка доповнила коричневою сумкою-клатчем.

Нагадаємо, Наталя взяла участь у грандіозному концерті "День Незалежності країни" у столичному НСК "Олімпійський". Для свого виступу вона обрала асиметричну чорно-білу сукню, розшиту камінням та прикрашену на надплічниках срібною торочкою.

Наталья Могилевская/Скрин видео

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