Соломия Витвицкая показала, как путешествовала по Калифорнии на маленьком самолете

Соломия Витвицкая показала, как путешествовала по Калифорнии на маленьком самолете

Ведущая улетела в отпуск с подругами.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая не представляет своей жизни без путешествий.

Лишь недавно телеведущая путешествовала по Грузии, а теперь отдыхает в США. Вместе с подругами знаменитость полетела в солнечную Калифорнию. Так, компания уже посетила Национальный парк Джошуа-Три и мыс Пойнт Дюм.

Соломия Витвицкая в Калифорнии / instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая на мысе Пойнт Дюм / instagram.com/solomiyavitvitska

"Край земли. Коллекционирую мысы, на таких крайних точках особая энергетика. Это был просто фантастический день!" — писала звезда в своем фотоблоге.

Также подруги арендовали маленький самолет и отправились на остров Каталина.

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"Лос-Анджелес с высоты птичьего полета выглядит совершенно иначе. Домики-коробочки, как игрушечные самолетики в аэропорту и странные змеи — автодороги сплетенные в узлы гигантскими развязками... Мы полетели на остров Каталина буквально пообедать — обходить пробки воздухом приятно, особенно с такими видами и новыми впечатлениями. Хотя, тут уже и в воздухе бывает плотный трафик..." –написала Соломия.

Напомним, не так давно Соломии Витвицкой в Черновцах предсказали, когда она выйдет замуж. Ведущая путешествовала по Западной Украине.

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