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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх підкорилося унікальне досягнення в історії світової легкої атлетики

Уродженка Дніпра стала першою в історії легкоатлеткою з титулами абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка здобула "золото" абсолютного чемпіонату світу-2026 в угорському Будапешті, увійшла до історії світової легкої атлетики.

24-річна уродженка Дніпра стала першою в історії легкоатлеткою з титулами абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу.

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики проводиться вперше в історії. За перемогу в ньому Ярослава отримає рекордні 150 тисяч доларів.

Для прикладу, чемпіони фіналу Діамантової ліги-2026 заробили по 60 тисяч доларів.

"Чесно, я дуже рада, що так швидко — 1.86, 1.91, 1.95, 1.99 і далі повинно було бути 2.02 м, але його не було. Насправді для мене це дуже круто, коли так швидко. Я хоч і звикла лежати, але іноді, коли погана погода, чекати свого виступу по пів години чи годину трохи набридає. Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла", — сказала Магучіх в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт.

Ярослава Магучіх з трофеєм абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики / © Associated Press

Ярослава Магучіх з трофеєм абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики / © Associated Press

Ярослава виграла абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики з результатом 1,99 метра, підкоривши цю планку з другої спроби.

Відео переможного стрибка Магучіх

Нагадаємо, Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

На рахунку Магучіх також "золото" ЧС-2023 у Будапешті та дві перемоги на чемпіонатах світу в приміщенні (2022 і 2026), а ще вона шість разів ставала чемпіонкою Європи (тричі — в приміщенні).

Раніше повідомлялося, що Магучіх удруге поспіль здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги.

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