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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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333
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2 хв

42-річна відома українська акторка вперше розповіла про коханого та їхні непрості стосунки

Мирослава Філіпович зізналася, що її серце зайняте й вона вже замислюється про поповнення в родині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Мирослава Філіпович

Мирослава Філіпович / © instagram.com/myroslava_actress

Українська акторка Мирослава Філіпович відверто висловилася про особисте життя.

Зірка серіалів «Слуга народу», «СидОренки-СидорЕнки» та інші вперше зізналася, що її серце зайняте. Вона закохана у чоловіка, персону якого не стала розкривати. Однак зазначила, що їхні стосунки розвиваються на відстані. За словами 42-річної Миросливи, це непокоїть її, але вона однаково щаслива.

«Не заміжня, дітей не маю. Але точно не самотня — у мене є кохана людина, і я щаслива. Водночас у нас складні стосунки: можемо бачитися раз на пів року. І я не розказуватиму казок, що кохання долає все — відстань дуже ускладнює життя», — розповіла знаменитість в інтерв’ю «Фокусу».

Мирослава Філіпович / © instagram.com/myroslava_actress

Мирослава Філіпович / © instagram.com/myroslava_actress

Ба більше, зірка вже роздумує про материнство. Філіпович говорить, що у майбутньому готова народити, але поки що зосереджується на роботі над стосунками. Та вона віддає все у руки долі та часу.

«Скажу відверто: дуже хочу дитину. Це найбільший пробіл у моєму житті. Я багато працювала, будувала кар’єру, але зараз дуже хочу стати мамою. Чи приведуть мої нинішні стосунки до сім’ї? Не знаю. Можна сильно любити, але треба чесно запитати себе: ми йдемо в один бік чи просто любимо на відстані? Я не можу чекати нескінченно. Моє серце зайняте, але що буде далі — покаже час», — підкреслила акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова пригадала початок шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським і як заміж виходила 22 роки тому. Артистка підкорила своїм оригінальним образом без веляну.

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