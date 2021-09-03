Яблоки в хрустящем кляре

Мы плохо представляем свой рацион без яблок. Особенно летом и осенью.
Однако это не значит, что надо до оскомины на зубах поедать их. Даже если у вас в холодильнике есть всего пара яблок, значит, вы можете приготовить завтрак на всю семью. Достаточно вспомнить об оладьях с яблоками или яблоках в хрустящем кляре.
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 2 белка
- 0,5 стакана воды
- 3 столовые ложки муки
- 0,5 столовой ложки крахмала
- 0,5 столовой ложки сахара
- растительное масло
- соль
Приготовление
Белки слегка посолить и взбить в густую пену. Затем влить воду, всыпать просеянную муку, крахмал и сахар и продолжить взбивание до получения однородной массы.
Яблоки вымыть, обсушить, удалить сердцевину и нарезать кольцами толщиной около 1 см.
Подготовленные яблочные кольца обмакивать в кляре и жарить в раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.
На заметку
Готовые кольца можно обвалять в сахаре или притрусить сахарной пудрой.
Яблоки подбирайте кисло-сладкие, плотные и сочные.
Для ароматизации в кляр можно добавить молотую корицу или ванилин.
Растительное масло для жарки используйте любое рафинированное, не обладающее выраженным ароматом.
Если хотите, чтобы кляр оставался хрустящий, яблочные кольца не выкладывайте горкой, а разложите на блюде в один слой и подавайте сразу после приготовления.
Читайте также: Пирог с виноградом и яблоками