Яблоки в хрустящем кляре

Мы плохо представляем свой рацион без яблок. Особенно летом и осенью.

Однако это не значит, что надо до оскомины на зубах поедать их. Даже если у вас в холодильнике есть всего пара яблок, значит, вы можете приготовить завтрак на всю семью. Достаточно вспомнить об оладьях с яблоками или яблоках в хрустящем кляре.

Ингредиенты:

3 яблока

2 белка

0,5 стакана воды

3 столовые ложки муки

0,5 столовой ложки крахмала

0,5 столовой ложки сахара

растительное масло

соль

Приготовление

Белки слегка посолить и взбить в густую пену. Затем влить воду, всыпать просеянную муку, крахмал и сахар и продолжить взбивание до получения однородной массы.

Яблоки вымыть, обсушить, удалить сердцевину и нарезать кольцами толщиной около 1 см.

Подготовленные яблочные кольца обмакивать в кляре и жарить в раскаленном растительном масле с обеих сторон до образования румяной корочки.

На заметку

Готовые кольца можно обвалять в сахаре или притрусить сахарной пудрой.

Яблоки подбирайте кисло-сладкие, плотные и сочные.

Для ароматизации в кляр можно добавить молотую корицу или ванилин.

Растительное масло для жарки используйте любое рафинированное, не обладающее выраженным ароматом.

Если хотите, чтобы кляр оставался хрустящий, яблочные кольца не выкладывайте горкой, а разложите на блюде в один слой и подавайте сразу после приготовления.

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