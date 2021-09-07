"Танцы со звездами": стриптизер Суровцев прокомментировал свой "провальный" номер в первом эфире

Алексей высказался относительно своего танца и заинтриговал пользователей.

Актер и участник шоу "Танцы со звездами" Алексей Суровцев прокомментировал свое выступление в первом эфире шоу.

Так, трехкратный чемпион Украины по стриптизу и его партнерша Мария Колосова исполнили эмоциональную румбу. Впрочем, номер судьи не оценили и поставили участникам наименьшее количество баллов — 7.

В своем Instagram знаменитость прокомментировал свой дебют на паркете.

"Первый эфир мы с треском провалили, но не опускаем руки и усиленно готовим второй танец, который будет в корне отличаться от первого и покажет меня немного с другой стороны. P.S. Кстати, на фото один из трех шагов румбы, которых так не хватило судьям. Обещаю, в следующий раз будет больше", — отметил Суровцев.

Алексей Суровцев и Мария Колосова / instagram.com/surovtsev.alexei

Алексей также добавил, что, учитывая оценки за румбу, паре будет сложно пройти в третий эфир. Впрочем, актер надеется, что в это воскресенье им удастся приятно удивить как зрителей, так и строгих судей, и не вылететь из проекта.

Напомним, как прошел первый эфир "Танцев со звездами", вы можете просмотреть в нашем материале. Энергичный кан-кан Логая и дерзкий пасодобль Харлан не оставила равнодушными никого.

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