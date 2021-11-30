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ТСН у соціальних мережах

Танці з зірками 2021

Вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра п’ятого сезону головного танцювального шоу країни під назвою "Танці з зірками", яке занурить глядачів у атмосферу величного балу. Творці проєкту заявили, що головним акцентом нового сезону стане атмосфера величного балу, в яку глядачів занурять яскраві постановки від креативного продюсера цього сезону Олени Коляденко та головного хореографа Олени Шоптенко.

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