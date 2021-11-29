Переможець "Танців" Логай розповів про гучне святкування після суперфіналу: "Гуляли всі"

Актор та його партнерка також прокоментували суперфінал і свою перемогу.

Переможці проєкту "Танці з зірками" Артур Логай та Анна Кареліна розповіли про свої відчуття після суперфіналу та святкування завершення шоу.

Пара завітала на шоу "Твій день", де зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" зізнався, що учасники шоу влаштували гучну вечірку і розважалися до ранку.

"Ми сьогодні дуже сильно любимо борщ, бо до 7 чи 8 ранку усі ці святкування… І дуже хочеться борщу. Гуляли всі. Мені навіть не хочеться приховувати той стан", – зізнався актор.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Також Логай поділився, що до кінця ще не усвідомив, що вони з Анею – тріумфатори цього сезону.

"Я що на сцені не зрозумів до кінця, що на бекстейджі. Я бачу це, але не усвідомлюю. Я вважаю, що суперфінал – це виступ переможців. Тому, що кожен з нас в чомусь для себе точно переміг. Вчора глядач обирав собі переможця", – зазначив він.

Артур Логай та Анна Кареліна / instagram.com/tanci1plus1

Зі свого боку, Кареліна сумує, що шоу закінчилося і не стримує сліз.

"У день фіналу мені стало так сумно, тому що все закінчується. Це наша спільна з Артуром перемога, я без нього не зробила би такого, що ми робили в парі. Це мій найкращий партнер", – заявила хореографиня.

Крім того, Артур та Аня розповіли, що у суперфіналі стався мінікурйоз. Так, під час виконання фрістайлу у партнерки зірки не відчепилася в потрібний момент спідниця, і їй довелося зняти її самій.

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