Победитель "Танцев" Логай рассказал о громком праздновании после суперфинала: "Гуляли все"

Актер и его партнерша также прокомментировали суперфинал и свою победу.

Победители проекта "Танцы со звездами" Артур Логай и Анна Карелина рассказали о своих ощущениях после суперфинала и праздновании завершения шоу.

Пара посетила шоу "Твій день", где звезда сериала "Моя улюблена Страшко" признался, что участники шоу устроили громкую вечеринку и развлекались до утра.

"Мы сегодня очень сильно любим борщ, потому что до 7 или 8 утра все эти празднования… И очень хочется борща. Гуляли все. Мне даже не хочется скрывать это состояние", – признался актер.

Артур Логой и Анна Карелина / пресс-служба канала "1+1"

Также Логай поделился, что до конца еще не осознал, что они с Аней – триумфаторы этого сезона.

"Я что на сцене не понял до конца, что на бэкстейдже. Я вижу это, но не отдаю себе отчет. Я считаю, что суперфинал – это выступление победителей. Потому, что каждый из нас в чем-то для себя точно победил. Вчера зритель выбирал себе победителя ", – отметил он.

Артур Логой и Анна Карелина / instagram.com/tanci1plus1

Со своей стороны, Карелина грустит, что шоу закончилось и не сдерживает слез.

"В день финала мне стало так грустно, потому что все кончается. Это наша общая с Артуром победа, я без него не сделала бы такого, что мы делали в паре. Это мой лучший партнер", – заявила хореограф.

Кроме того, Артур и Аня рассказали, что в суперфинале случился мини-курьез. Так, во время исполнения фристайла у партнерши звезды не оторвалась в нужный момент юбка, и ей пришлось снять ее самой.

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