Объявили имя победителя и слезы Харлан: как прошел суперфинал "Танцев со звездами"

Объявили имя победителя и слезы Харлан: как прошел суперфинал "Танцев со звездами"

По итогам оценок судей и зрительского голосования победила пара Артура Логая и Анны Карелиной.

Только что на канале "1+1" прошел суперфинал " Танцев со звездами ".

Наконец-то стали известны имена победителей танцевального шоу. По итогам оценок судей и зрительского голосования в этом году победила пара Артура Логая и Анны Карелиной.

За кубок победителя в 14 эфире соревновались три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Каждая из пар продемонстрировала три танца: любимый номер судей, танец, который выбирали зрители, и фристайл.

Открыли финал судьи и все участники сезона, которые танцевали под новогоднюю песню.

Первым на паркет вышел актер и звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вместе со своей партнершей Анной Карелиной. Пара по просьбе Екатерины Кухар исполнила венский вальс под песню Feeling Good группы Muse. Судьи поставили им максимальное количество баллов – 40.

Зрители проголосовали, чтобы Артур станцевал контемп. Актер трогательно выступил вместе со своей бабушкой и дедушкой. Судьи оценили танец самым высоким баллом – 40.

Последним танцем Артура и Анны стал фристайл. Они зажигали паркет под песню KADNAY – DiscoGirl. К слову, судьи снова поставили паре 40 баллов.

Продемонстрировали свой первый танец в этом сезоне и спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Участники выполнили танго – задание от Макса Чмерковского. Пара танцевала на паркете под песню ALEKSEEV "Океанами стали" и получила 40 баллов.

А вот любимым танцем зрителей стала самба. Во время выступления Харлан продемонстрировала свои невероятные хореографические навыки под песню певицы NK — A HUEVO. Участники получили за номер 40 баллов.

Последний танец, который продемонстрировала Ольга, стал фристайл. Звезда выступала под песню KAZKA — "Вирулю". Номер оценили в 37 баллов. Кстати, после того, как судьи выставили оценки, Харлан расплакалась. Спортсменка призналась, что ей грустно, потому что "Танцы" закончились.

А вот первый танец для актера Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук выбирал Влад Яма. Пара исполнила на паркете медленный вальс под песню группы 5`nizza "Нева". Танец пары судьи оценили в максимальные 40 баллов.

Лучшим номером Кости и Роксы зрители считают контемп. Пара исполнила его под песню группы Скрябин – "Кораблі". Участники получили от судей также 40 баллов.

Последним танцем пары стал фристайл. Костя и Рокса выступали на паркете под песню певца MELOVIN – "Кіт і Драма". Оценки пара – 38.

По итогам трех танцев турнирная таблица выглядела так: Артур Логай и Анна Карелина — 177, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук — 174, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар — 171.

Впрочем, решающим стало голосование телезрителей. Бронзу проекта получили Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место. Победителями шоу "Танцы со звездами" стали актер Артур Логай и Анна Карелина.

Отметим, что во время прямого эфира развлекали зрителей известные звезды. В частности, порадовали своим выступлением группа MOZGI, которая исполнила свой хит ZAVTRA.

Также радовала своим выступлением и певица Джамала. Артистка спела свой хит "Потайки". Кроме этого, звезда рассказала о своей школьной любви. Звезда вспомнила, как призналась парню в любви, а он поступил очень некрасиво.

Радовал своим выступлением и певец LAUD, который исполнил свой хит "Там, де ти".

Суперфинал "Танцев со звездами" удивлял судей и зрителей не только невероятными хореографическими постановками, но и сюрпризами. В прямом эфире назвали имена новых тренеров вокального шоу " Голос країни".

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