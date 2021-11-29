"Танцы со звездами": стало известно, кто победил в проекте

За победу боролись три пары.
В воскресенье, 29 ноября, на телеканале "1+1" состоялся грандиозный суперфинал " Танцев со звездами ".
По результатам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Артур Логай и Анна Карелина.
Финал запомнился ожесточенной борьбой. Прямой эфир был разделен на три танцевальных блока. Первый номер - любимый танец судей. Потоп пары продемонстрировали любимый танец зрителей, которые могли выбрать его благодаря голосованию в соцсетях шоу "Танцы со звездами". В конце парам станцевали фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.
В результате, судьи проекта оценили финалистов так: Артур Логай и Анна Карелина – 177, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук – 174, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар – 171.
Впрочем, решающим стало голосование телезрителей. Они поддержали Артура Логая и Анну Карелину.