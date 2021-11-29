"Танці з зірками": стало відомо, хто переміг у проєкті

"Танці з зірками": стало відомо, хто переміг у проєкті

За перемогу боролися три пари.

У неділю, 29 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся грандіозний суперфінал "Танців з зірками".

За результатами голосування та суддівських оцінок почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Артур Логай та Анна Кареліна.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Фінал запам’ятався запеклою боротьбою. Прямий ефір був поділений на три танцювальних блоки. Перший номер – улюблений танець суддів. Другим пари продемонстрували улюблений танець глядачів, які мали змогу обрати його завдяки голосуванню у соцмережах шоу "Танці з зірками". Третім пари станцювали фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

У результаті, судді проєкту оцінили фіналістів так: Артур Логай та Анна Кареліна - 177, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - 174, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар - 171.

Втім, вирішальним стало голосування телеглядачів. Вони підтримали Артура Логая та Анну Кареліну.

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