"Танці з зірками": стало відомо, хто переміг у проєкті

За перемогу боролися три пари.
У неділю, 29 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся грандіозний суперфінал "Танців з зірками".
За результатами голосування та суддівських оцінок почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Артур Логай та Анна Кареліна.
Фінал запам’ятався запеклою боротьбою. Прямий ефір був поділений на три танцювальних блоки. Перший номер – улюблений танець суддів. Другим пари продемонстрували улюблений танець глядачів, які мали змогу обрати його завдяки голосуванню у соцмережах шоу "Танці з зірками". Третім пари станцювали фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.
У результаті, судді проєкту оцінили фіналістів так: Артур Логай та Анна Кареліна - 177, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - 174, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар - 171.
Втім, вирішальним стало голосування телеглядачів. Вони підтримали Артура Логая та Анну Кареліну.
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