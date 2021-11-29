SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink: названа дата

Это будет уже 33 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года.

Американская компания SpaceX собирается в середине недели вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink.

Об этом пишет Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 53 мини-спутниками весом около 290 кг каждый для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида 1 декабря.

Это будет 33 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1842 космических аппаратов.

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Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Напомним, что в феврале SpaceX открыла предзаказ на свой интернет-сервис Starlink во всем мире.

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