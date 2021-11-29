SpaceX запланувала запуск нової групи інтернет-супутників Starlink: названо дату

Це буде вже 33 вивід на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року.

Американська компанія SpaceX збирається у середині тижня вивести на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink.

Про це пише Spaceflight Now.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 53 мінісупутниками вагою близько 290 кг кожен для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink передбачається здійснити зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида 1 грудня.

Це буде 33-й висновок на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається із 1842 космічних апаратів.

Компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а згодом — з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у 10 млрд доларів.

Нагадаємо, що в лютому SpaceX відкрила попереднє замовлення на свій інтернет-сервіс Starlink у всьому світі.

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