SpaceX запланувала запуск нової групи інтернет-супутників Starlink: названо дату

Це буде вже 33 вивід на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року.
Американська компанія SpaceX збирається у середині тижня вивести на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink.
Про це пише Spaceflight Now.
Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 53 мінісупутниками вагою близько 290 кг кожен для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink передбачається здійснити зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида 1 грудня.
Це буде 33-й висновок на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається із 1842 космічних апаратів.
Компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.
SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а згодом — з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у 10 млрд доларів.
Нагадаємо, що в лютому SpaceX відкрила попереднє замовлення на свій інтернет-сервіс Starlink у всьому світі.
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