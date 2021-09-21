Когда мир соединит глобальный спутниковый Интернет Starlink: Маск поделился планами

В ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тыс.нових абонентов Starlink.

Система глобального спутникового интернета Starlink выйдет из фазы открытого бета-тестирования не в августе, как ранее планировалось, а в октябре.

Об этом во время конференции Mobile World Congress 2021 заявил глава SpaceX Илон Маск, сообщает ITC.ua.

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Отмечается, что в ближайшие 12 месяцев SpaceX рассчитывает привлечь еще 500 тис.нових абонентов Starlink.

Кроме того, SpaceX подала в FCC заявку, где раскрыла детали плана по Starlink Gen2.

Так, компания рассчитывает использовать корабль следующего поколения Starship в нужной конфигурации, чтобы за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, и в дальнейшем расширить интернет Starlink в Луну и Марс после их успешной колонизации. В документе упоминалось о размещении 29 988 спутников на 9 различных орбитальных высотах.

Напомним:

Сейчас компания изобретателя Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В феврале SpaceX открыла предзаказ на свой интернет-сервис Starlink во всем мире.

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