В Пентагоне напуганы усилением влияния Маска: что их так встревожило – Politico

Илон Маск / © Associated Press

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В Пентагоне возникли опасения из-за решения министра обороны США Пита Гегсета привлечь Илона Маска и других влиятельных бизнесменов для работы над видением будущих войн. Действующие и бывшие чиновники предупреждают, что подобная модель может создать серьезный конфликт интересов.

Об этом пишет Politico.

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Речь идет об инициативе под названием Project Meridian, возглавляемой Гегсетом. К работе над ней привлекли генерального директора SpaceX Илона Маска, основателя оборонной компании Anduril Палмера Лаки и бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича.

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Им поручили фактически «нарисовать траекторию будущих войн» и через четыре месяца представить свои рекомендации.

Пентагон пока раскрыл немного деталей о полномочиях группы. Известно лишь, что ее задачей является разработка подходов, которые должны помочь США «доминировать» в войнах нового поколения.

Именно это и вызывает обеспокоенность части чиновников. И SpaceX, и Anduril уже имеют многомиллиардные контракты с Пентагоном. Поэтому чиновники опасаются, что доступ к стратегическому планированию может дать этим компаниям дополнительные преимущества в предстоящей борьбе за оборонные заказы.

"Конечно, это конфликт интересов, и если из этого что-то выйдет, это может пойти на пользу Илону Маску, а не стране", - заявил один из бывших сотрудников Минобороны США.

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Другой собеседник Politico отметил, что не хотел бы оказаться на месте конкурента SpaceX или Anduril, если именно Маск и Лаки будут влиять на то, куда Пентагон будет направлять деньги.

В Пентагоне уверяют, что будут контролировать конфликты интересов

В Минобороны заявили, что проект будет возглавлять некоммерческая организация MITRE, работающая с федеральными исследовательскими центрами. Именно она будет отвечать за анализ, рекомендации и контроль потенциальных конфликтов интересов.

Группа уже провела по меньшей мере две встречи в Пентагоне.

В то же время, оппоненты инициативы указывают, что участие Маска и Лаки отличается от традиционных консультативных форматов, ведь оба непосредственно управляют компаниями, получающими значительные оборонные контракты.

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SpaceX уже снабжает Пентагон ракетами для запусков в космос и работает над секретными спутниковыми группировками. Anduril имеет контракты на системы противодействия дронам, перехватчикам, средствам радиоэлектронной борьбы и беспилотным боевым платформам.

Компания Anduril заявила, что будет придерживаться высоких этических стандартов и правил конфликта интересов. Маск и Гингрич на запросы Politico не ответили.

Демократы уже подвергли критике инициативу. Сенатор Марк Келли заявил, что скептически относится к тому, чтобы «доверять будущее американской войны людям без военного опыта, которые могут извлечь финансовую выгоду от собственных рекомендаций».

Сенатор Джин Шахин также обвинила Гегсета в том, что он ставит политические связи выше вопросов национальной безопасности.

При этом даже часть критиков признают, что Маск и Лаки могут предложить сильные технологические идеи. Главный вопрос состоит в том, сможет ли Пентагон отделить их роль как советников от их собственных бизнес-интересов.

«К Маску и Лаки следует относиться как к поставщикам услуг, а не как к глобальным стратегам», — заявил Билл Хартунг из проекта по надзора за деятельностью правительства.

Маск вернулся к сотрудничеству с администрацией Трампа

Напомним, в конце сентября Илон Маск получил новую консультативную роль в Пентагоне. Министр обороны США Пит Гегсет привлек его к Project Meridian — 120-дневному исследованию, посвященному войнам будущего.

Вместе с Маском над проектом работают основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич.

Их задача – определить, какие военные технологии и системы вооружения США могут понадобиться в будущих конфликтах и что необходимо начинать разрабатывать уже сейчас.

Для Маска это стало первой официальной консультативной ролью в администрации Дональда Трампа после его конфликта с президентом США и ухода из DOGE. Впоследствии Маск и Трамп возобновили отношения.

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