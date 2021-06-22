SpaceX планирует к осени обеспечить мир беспроводным интернетом

Компания Илона Маска хочет развернуть 12 тысяч спутников общей стоимостью около 10 млрд долларов.

SpaceX планирует до сентября 2021 года обеспечить беспроводным интернетом весь мир с помощью спутниковой системы Starlink.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента американской авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

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"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", — заявила Шотвелл на технологической веб-конференции Macquarie Group.

По словам Шотвелл, SpaceX планирует развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около 10 млрд долларов. В мае Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к Сети.

Федеральная комиссия по связи США одобрила планы SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, что поможет предоставить высокоскоростной широкополосный интернет людям, у которых пока нет к нему доступа.

Напомним, Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.

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