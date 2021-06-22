SpaceX планирует к осени обеспечить мир беспроводным интернетом

Компания Илона Маска хочет развернуть 12 тысяч спутников общей стоимостью около 10 млрд долларов.
SpaceX планирует до сентября 2021 года обеспечить беспроводным интернетом весь мир с помощью спутниковой системы Starlink.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента американской авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.
"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", — заявила Шотвелл на технологической веб-конференции Macquarie Group.
По словам Шотвелл, SpaceX планирует развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около 10 млрд долларов. В мае Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к Сети.
Федеральная комиссия по связи США одобрила планы SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, что поможет предоставить высокоскоростной широкополосный интернет людям, у которых пока нет к нему доступа.
Напомним, Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы. По его словам, ближайшая Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет.