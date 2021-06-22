SpaceX планує до осені забезпечити світ бездротовим Інтернетом

Компанія Ілона Маска хоче активувати 12 тисяч супутників загальною вартістю близько 10 млрд доларів.

SpaceX планує до вересня 2021 року забезпечити бездротовим Інтернетом весь світ за допомогою супутникової системи Starlink.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на президентку американської авіакосмічної корпорації Гвінн Шотвелл.

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"Ми успішно активували близько 1800 супутників, і, як тільки вони досягнуть робочої орбіти, у нас буде глобальне охоплення Інтернетом, однак потім нам потрібно буде отримати дозволи регулюючих органів", - заявила Шотвелл на технологічній вебконференції Macquarie Group.

У травні Ілон Маск заявив, що компанія отримала понад 500 тис. замовлень на підключення до Мережі. Федеральна комісія із зв'язку США схвалила плани SpaceX по активації деяких супутників Starlink на більш низькій навколоземній орбіті, ніж планувалося, що допоможе надати високошвидкісний широкосмуговий Інтернет людям, у яких наразі немає до нього доступу.

Нагадаємо, Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи. За його словами, найближча Сонячна система знаходиться на відстані чотирьох світлових років.

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