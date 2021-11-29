Ханука 2021: когда праздновать, традиции, теплые поздравления, история праздника

Праздник начался 28 ноября и продлится до 6 декабря.

Вчера, 28 ноября, началось празднование одного из самых главных еврейских праздников – Хануки. Этот праздник длится 8 дней, продлится до 6 декабря и имеет еще одно название "Хаг Урим" (Праздник Огней). Ханука является днем ​​памяти об освобождении и очищении Храма после победы Хасмонеев во время восстания против царя Антиоха IV.

История праздника

Празднование Хануки связано с еврейским восстанием в 160-х годах до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Маккавея (из династии Хасмонеев) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Храм, очистили жертвенник, вырезали из дерева новую менору (храмовой светильник).

По легенде, они нашли только один кувшин не оскверненного захватчиками масла, которого должно было хватить на один день и зажгли светильник. Но Бог совершил чудо — масла хватило на 8 дней горения, время, необходимое для изготовления нового масла.

В честь этого чуда каждый год в еврейских семьях принято зажигать в самых видных местах храмовые светильники — менору или ханукию. Ханукия отличается от меноры количеством подсвечников (у ханукии их восемь, у меноры – семь).

Associated Press

Традиции на праздник Хануки

Традиционно Ханука начинается 25-го числа еврейского месяца кислевым и длится восемь дней — до 2 или 3 теветы. Как уже отмечалось выше, в этот праздник в течение восьми дней зажигают свечи, при этом их каждый день добавляют по одной. Свечи устанавливают с правой стороны на левую, а зажигают с левой на правую. Зажженные в начале вечера, незадолго до заката, свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. Свет ханукальных свечей нельзя использовать для работы, чтения и прочее.

Поскольку праздник Хануки был установлен мудрецами, в этот период нет запрета работать. Во время Хануки принято давать детям немного денег "Хануке-гелт", чтобы приучить их к чдаку — сбору денег для бедных. Как правило, родители детей дают им "ханукальные деньги" на четвертый или пятый день праздника. Они могут быть ими использованы по своему усмотрению, однако часть этих денег нужно обязательно отдать на благотворительность.

Праздничный стол

Издавна сложился обычай устраивать в дни Хануки более изобильные, чем обычно, трапезы. Также на Хануку принято есть пончики и картофельные оладьи "латкес", жареные в масле.

Поздравления с Ханукой в ​​картинках

Поздравление с Ханукой в стихах и прозе

Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть в чудо праздник окунёт,

Когда свечу ты будешь ставить.



Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным счастьем.

***

Зажигайте в доме свечи,

Пусть все беды в них горят,

Ждут лишь радостные встречи

В этот праздник декабря!



Это Ханука настала

И по всем домам прошла,

Чтобы всем теплее стало,

Доброту в сердцах зажгла!



Я здоровья пожелаю

И тебе, и всей семье,

Счастье дом пусть окружает,

И во всём везёт тебе!

***

С Ханукой вас поздравляю

И желаю бед не знать,

Пусть, как символ высшей силы,

Свечи дом ваш осветят.



Пусть добро лишь жизнью правит,

Вера силы вам дает,

Исполнение желаний

Праздник яркий пусть несет.

***

Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки! Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

***

Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

***

Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом — семейным уютом и теплом.

***

Весёлой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребёнок, желаю гореть огнём любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.

***

С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.

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