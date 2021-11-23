Церковные праздники в декабре 2021: православный календарь в месяц

Какой завтра церковный праздник? Какие дни в декабре 2021 года являются постными? Ответы в церковном календаре по дням декабря 2021 года.
В декабре 2021 года нас ожидает очень много важных церковных праздников, таких как Введение в храм Пресвятой Богородицы, память великомученицы Екатерины, апостола Андрея Первозванного, великомученицы Варвары, святого Николая Чудотворца.
Однодневных постов в первый зимний месяц не предполагается, поскольку весь декабрь будет длиться суровый Рождественский пост. Рождественский пост начнется 28 ноября 2021 года и продлится до Сочельника, 6 января 2022 года.
В то же время, стоит отметить, что верующие западного обряда 25 декабря будут праздновать Рождество Христово, и хотя это не православный праздник, благодаря ему у украинцев будет дополнительный выходной.
Православный календарь на декабрь 2021 – список праздников
- 1 декабря – мученика Платона Анкирского; мучеников Романа, диакона и отрока Варула; Собор святых Эстонской земли;
- 2 декабря – пророка Авдия; преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя; святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского; иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение";
- 3 декабря – предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита; святителя Прокла Константинопольского, патриарха; иконы Божией Матери "Соболевская";
- 4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря – послепраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы; благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70-ти Филимона и Архипа;
- 6 декабря – святителя Амфилохия, епископа Иконийского; благоверного великого князя Александра Невского; святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского;
- 7 декабря – день памяти великомученицы Екатерины;
- 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа;
- 9 декабря – преподобного Алипия Столпника; освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве
- 10 декабря – празднование иконы Божией Матери "Знамение";
- 11 декабря – преподобномученика и исповедника Стефана Нового; мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен;
- 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников; преподобного Акакия Синайского;
- 13 декабря – апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря – проpокая Наума; праведного Филарета Милостивого; мученика Анании Персянина;
- 15 декабря – пророка Аввакума; иконы Божией Матери "Геронтисса";
- 16 декабря – пророка Софонии; преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского);
- 17 декабря – великомученицы Варвары;
- 18 декабря – преподобного Саввы Освященного;
- 19 декабря – день святого Николая Чудотворца;
- 20 декабря – святителя Амвросия, епископа; преподобного Нила Столобенского; преподобного Антония Сийского;
- 21 декабря – преподобного Патапия;
- 22 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы;
- 23 декабря – мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа;
- 24 декабря – пpеподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря – святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца;
- 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мученицы Лукии Сиракузской;
- 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия, Каллиника; мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;
- 28 декабря – преподобного Павла Латрийского; святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского;
- 29 декабря – проpокая Аггея;
- 30 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила;
- 31 декабря – святителя Модеста Иерусалимского.
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