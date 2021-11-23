Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать

Когда и сколько будем отдыхать в первый месяц зимы, рассказывает ТСН.ua.
В декабре 2021 года 31 календарный день, из которых 22 рабочих и 9 выходных. Месяц начинается в четверг и заканчивается в субботу.
Государственных выходных в декабре немного. 25 декабря отмечается Рождество Христово, приходящееся на субботу. Так что украинцев ждут три выходных подряд, чтобы насладиться празднованием — 25, 26 и 27 декабря.
Праздники и памятные даты в декабре 2021
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога (неофициальный), День работников прокуратуры Украины;
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики;
- 4 декабря – День объятий, Международный день информатики, День заказов подарков Деду Морозу;
- 5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), День почвоведа;
- 6 декабря – День Вооруженных сил Украины;
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине, Всемирный день украинского платка;
- 9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления, Международный день борьбы с коррупцией;
- 10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, Международный день защиты прав животных;
- 11 декабря – Международный день гор, Международный день танго, Всемирный день больного бронхиальной астмой;
- 12 декабря – Всемирный день общего медицинского обеспечения, День Сухопутных войск Украины;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 15 декабря – Международный день чая, День работников суда Украины;
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины;
- 18 декабря – Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа);
- 19 декабря – День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День Святого Николая;
- 20 декабря – Международный день солидарности людей;
- 21 декабря – День рождения кроссворда, День фонарика;
- 22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины;
- 23 декабря – Всемирный день сноуборда;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей);
- 26 декабря – День подарков;
- 28 декабря – Международный день кино;
- 29 декабря – Международный день сохранения биологического разнообразия, День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины;
- 31 декабря – последний день года.
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