Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать

Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать

Когда и сколько будем отдыхать в первый месяц зимы, рассказывает ТСН.ua.

В декабре 2021 года 31 календарный день, из которых 22 рабочих и 9 выходных. Месяц начинается в четверг и заканчивается в субботу.

Государственных выходных в декабре немного. 25 декабря отмечается Рождество Христово, приходящееся на субботу. Так что украинцев ждут три выходных подряд, чтобы насладиться празднованием — 25, 26 и 27 декабря.

Праздники и памятные даты в декабре 2021

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога (неофициальный), День работников прокуратуры Украины;

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики;

4 декабря – День объятий, Международный день информатики, День заказов подарков Деду Морозу;

5 декабря — День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров), День почвоведа;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине, Всемирный день украинского платка;

9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления, Международный день борьбы с коррупцией;

10 декабря – День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, Международный день защиты прав животных;

11 декабря – Международный день гор, Международный день танго, Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря – Всемирный день общего медицинского обеспечения, День Сухопутных войск Украины;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

15 декабря – Международный день чая, День работников суда Украины;

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины;

18 декабря – Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа);

19 декабря – День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День Святого Николая;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

21 декабря – День рождения кроссворда, День фонарика;

22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины;

23 декабря – Всемирный день сноуборда;

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

25 декабря – Рождество Христово (у католиков, протестантов и других церквей);

26 декабря – День подарков;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – Международный день сохранения биологического разнообразия, День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины;

31 декабря – последний день года.

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