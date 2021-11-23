Вихідні і державні свята у грудні: скільки будемо відпочивати

Коли та скільки будемо відпочивати у перший місяць зими, розповідає ТСН.ua.
У грудні 2021 року 31 календарний день, з яких 22 робочих та 9 вихідних. Місяць починається у четвер та закінчується у суботу.
Державних вихідних у грудні небагато. 25 грудня святкують Різдво Христове, яке припадає на суботу. Тож на українців чекають три вихідних поспіль, аби насолодитися святкуванням - 25, 26 та 27 грудня.
Свята та пам’ятні дати у грудні 2021
- 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога (неофіційний), День працівників прокуратури України;
- 2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки;
- 4 грудня - День обіймів, Міжнародний день інформатики, День замовлень подарунків Діду Морозу;
- 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), День ґрунтознавця;
- 6 грудня - День Збройних сил України;
- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні, Всесвітній день української хустки;
- 9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією;
- 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, Міжнародний день захисту прав тварин;
- 11 грудня - Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму;
- 12 грудня - Всесвітній день загального медичного забезпечення, День Сухопутних військ України;
- 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України;
- 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України;
- 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу);
- 19 грудня - День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День Святого Миколая;
- 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей;
- 21 грудня - День народження кросворду, День ліхтарика;
- 22 грудня - День енергетика, День працівників дипломатичної служби України;
- 23 грудня - Всесвітній день сноуборду;
- 24 грудня - День працівників архівних установ України;
- 25 грудня - Різдво Христове (у католиків, протестантів та інших церков);
- 26 грудня - День подарунків;
- 28 грудня - Міжнародний день кіно;
- 29 грудня - Міжнародний день збереження біологічної різноманітності, День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
- 31 грудня - останній день року.
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