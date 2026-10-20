«Отруєна кістка для Трампа»: навіщо Путін пропонує мирний саміт без України

Путін пропонує мирний саміт без України / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін висунув Дональду Трампу пропозицію, яка, на перший погляд, може здатися для американського політика надзвичайно привабливою й такою, перед якою важко встояти. Проте ця ініціатива приховує в собі настільки високі ризики, що навіть Трамп може проявити стриманість і відмовитися від неї.

Про це пише Slate.

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«Путін кидає Трампу кістку, але вона — отруєна»: що пишуть західні ЗМІ про мирний саміт диктатора

Як повідомляє видання Wall Street Journal, йдеться про ідею проведення тристороннього саміту за участю Путіна, Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, метою якого має стати розробка сценарію завершення війни Росії проти України.

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Очевидно, що цей формат резонує з уявленнями Трампа про світовий порядок, де великі держави ділять сфери впливу, одноосібно ухвалюють рішення й розподіляють здобутки, а сам Дональд Трамп посідає визнане всіма місце серед світових лідерів першої величини.

У цій концепції немає місця малим чи середнім демократичним країнам, а отже, жодні інші європейські держави й поготів сама Україна не залучатимуться до ухвалення рішень щодо власної долі.

Трамп захоплюється автократами, які мають абсолютну владу. Він насолоджується їхньою увагою та повагою — незалежно від того, чи є вона щирою, відчуває зміцнення власних позицій та прагне ще більшого впливу. Під час свого першого президентського терміну він із захопленням висловлювався про Кім Чен Ина:

«Він говорить — і люди виструнчуються. Я хочу, щоб мої люди робили так само», — заявляв Трамп.

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Схоже захоплення він демонстрував і під час першої зустрічі з саудівською королівською родиною. Це були можновладці, які спадково керували країною протягом поколінь. На їхньому тлі зустрічі з обраними демократичним шляхом елітами, чия влада є тимчасовою й залежить від примх виборців, лише нагадували йому про власні конституційні обмеження.

Тож саміт трьох найвпливовіших фігур сучасності — Путіна, Сі та Трампа — сприймається ним як подія історичного масштабу, подібна до зустрічі Черчилля, Сталіна й Рузвельта в Ялті або Меттерніха, Талейрана та царя Олександра I на Віденському конгресі.

Однак будь-які подібні паралелі є лише самовпевненою ілюзією з кількох причин, зокрема, з двох ключових. По-перше, Трамп не є ані Рузвельтом, ані Талейраном, а по-друге, Трамп увійшов би у цю гру без жодного важеля впливу.

Трамп міг би здобути реальні важелі тиску, якби висунув ультиматум про надання Україні масштабних обсягів ракет, літаків і дронів або посилення санкцій у разі продовження агресії. До всього, тепер не можна заперечити прохолодне ставлення Трампа до Володимира Зеленського й прихильності американського лідера до Путіна.

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Якщо тристоронній саміт Путіна, Трампа та Сі все ж відбудеться, він, швидше за все, перетвориться на майданчик для узгодження умов капітуляції України.

Путін не раз заявляв, що мета його війни — ліквідація України як суверенної держави, існування якої він вважає нелегітимним. Завданням такого саміту стане офіційне закріплення та початок реалізації цієї мети.

Західні аналітики пишуть, що найбільш показовим є той факт, що Україні почали обмежувати Starlink та засипати погрозами саме в той момент, коли вона почала досягати успіхів на фронті.

Доля України чи тривалість війни не є для Пекіна пріоритетом. Для Сі головне — ослаблення глобального впливу США, а відмова Трампа від підтримки України лише прискорить цей процес. Європейські країни, які досі покладаються на лідерство США в НАТО у питаннях безпеки, змушені будуть шукати окремі шляхи домовленостей щодо торгівлі й оборони. Аналогічні процеси розпочнуться і в Азії, де відступ США з Європи сприйматиметься як сигнал до руйнування загальної системи міжнародних союзів.

Усе залежить від Трампа

Ключовим питанням залишається те, чи погодиться Трамп на участь у цій зустрічі. Оскільки Путін озвучив пропозицію власних мирних переговорів без України разом із питанням постачання дизелю, Трамп точно погодився на дизель.

Радники Трампа наполягають на тому, аби він не брав участі в зустрічі Путіна. Так само вони наполягали, аби Трамп не розпочинав війну з Іраном. Щодо угоди про постачання пального з РФ президент США взагалі не радився ні з ким.

Хвиля жорсткої критики, яка вдарила по президенту США зараз, могла виявитися для нього несподіванкою й показати масштаб обурення, що може викликати його подальший рух у бік поступок Путіну.

Сподіватися на кращий розвиток подій — це не стратегія. Жодна стратегія не дасть відповіді на те, як саме Трамп зважуватиме своє прагнення бути визнаним сильним світовим лідером проти наслідків відмови від підтримки України, і чи усвідомлює він ці наслідки повною мірою.

Путін: останні новини

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запропонував у листопаді провести тристоронній саміт за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах.

За даними The Wall Street Journal, яка посилається на колишнього російського офіцера розвідки, пропозиція обговорювалася під час телефонної розмови Путіна й Трампа 9 жовтня. При цьому участь президента України Володимира Зеленського у переговорах не передбачається.

Кремль запропонував організувати цю зустріч на полях майбутнього саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що має відбутися 18–19 листопада у Шеньчжені. Видання також зазначає, що під час телефонної розмови сторони домовилися про закупівлю Сполученими Штатами російського дизельного пального.

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