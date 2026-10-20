Європі не вистачає грошей на Україну: залишились тільки два варіанти, і обидва проблемні

Європейський Союз / © Associated Press

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Європейському Союзу потрібно знайти ще близько 70 млрд євро для підтримки України 2027 року, оскільки нинішніх фінансових планів виявилося недостатньо. У Брюсселі розглядають два основні варіанти — нові спільні запозичення або використання заморожених російських активів.

Про це пише видання Euronews.

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На саміті ЄС президент Володимир Зеленський заявив, що війна наступного року коштуватиме Україні близько 155 млрд євро, і попросив партнерів знайти щонайменше ще 70 млрд на оборону, озброєння та підвищення стійкості держави.

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Після цього лідери ЄС доручили Єврокомісії опрацювати способи закриття дефіциту. Раніше Брюссель розраховував, що схвалений кредит на 90 млрд євро покриє дві третини потреб України на 2026–2027 роки, а решту забезпечать інші союзники. Однак ці розрахунки будувалися на припущенні, що війна завершиться 2026 року.

Додаткові 70 млрд євро мають надійти понад уже заплановані 45 млрд євро в межах чинного кредиту та кошти з інших програм. Водночас у Єврокомісії наголошують, що фінансування має бути спільним з Великою Британією, Норвегією, Канадою, Японією та іншими партнерами.

Варіант перший — нові кредити

Найімовірнішим сценарієм наразі вважають нові спільні запозичення ЄС на фінансових ринках. Єврокомісія могла б розширити вже чинну кредитну лінію, однак цей варіант став дорожчим через зростання вартості запозичень.

Крім того, не всі країни готові брати участь у такому механізмі. Угорщина, Словаччина та Чехія вже були звільнені від участі в попередньому кредиті на 90 млрд євро, а Болгарія також може залишитися осторонь.

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Варіант другий — російські активи

Інший шлях — використання близько 210 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії, які перебувають у ЄС. Ідею підтримують, зокрема, Швеція, Нідерланди, Іспанія, Польща, країни Балтії, Німеччина та Ірландія.

Однак проти виступає Бельгія, де в Euroclear зберігається близько 185 млрд євро російських активів. Прем’єр Барт де Вевер попереджає про юридичні та фінансові ризики й вимагає гарантій від інших держав ЄС.

Поки що швидкого рішення щодо російських активів у Брюсселі не очікують. Посол ЄС в Україні Катарина Матернова заявила, що до цього питання ще повертатимуться, однак навряд чи воно буде вирішене найближчими місяцями.

ЄС уже шукає, чим закрити дефіцит України 2027 року

Раніше Politico повідомляло, що дефіцит оборонного бюджету України перед зимою сягнув 27 млрд євро. Частину Київ планує покрити власними силами, решту — за допомогою партнерів. Водночас ЄС пов’язує частину фінансування з виконанням реформ і обговорює використання заморожених російських активів.

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У Брюсселі також визнають, що вже 2027 року Україні загрожує значно більший дефіцит — майже 70 млрд євро з урахуванням бюджетних та оборонних потреб. Через це Єврокомісія готова перенести частину виплат за вже погодженою позикою на більш ранній період.

«Ми вже домовилися про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року», — заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

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