Європа готується до переговорів із Путіним без Трампа: FT про два сценарії миру

Переговори без Трампа / © ТСН

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Україна та європейські країни дедалі менше розраховують на Дональда Трампа як на головного посередника у завершенні війни. На цьому тлі в Європі обговорюють можливість відновлення прямих контактів із Володимиром Путіним, а також потенційні сценарії припинення бойових дій.

Про це пише Financial Times у матеріалі міжнародного оглядача Гідеона Рахмана.

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За його оцінкою, нинішня напруженість між Києвом і Вашингтоном нагадує кризу 2025 року, коли суперечка Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі посилила побоювання щодо зміни американської позиції стосовно Росії. Зустріч Трампа з Путіним на Алясці лише поглибила ці сумніви.

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Тепер Зеленський відкрито критикує обмеження американської підтримки, зокрема щодо супутникових можливостей України, і виступає проти тиску Вашингтона з вимогою припинити удари по російських енергетичних об’єктах.

Рахман припускає, що така риторика українського президента може бути не лише проявом роздратування, а й спробою звернутися безпосередньо до американського суспільства, оминаючи Трампа та його оточення. На це, зокрема, може впливати ослаблення позицій президента США напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Які варіанти завершення війни обговорюють у Європі

За словами оглядача, європейські столиці дедалі частіше доходять висновку, що переговори з Кремлем не можуть залишатися винятково справою Вашингтона. У Європі вже налагоджують канали зв’язку з Росією та допускають прямі контакти європейських лідерів із Путіним.

Рахман пов’язує це з розчаруванням у спробах впливати на Трампа. Водночас європейська політика, як і раніше, спирається на дві основи: військову й політичну підтримку України та санкційний тиск на Росію.

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Оглядач окреслив два можливі сценарії, які Європа теоретично могла б запропонувати Москві.

Замороження війни вздовж нинішньої лінії фронту в обмін на гарантію невступу України до НАТО. Передавання Росії Донбасу в обмін на вступ України до НАТО.

На думку Рахмана, обидва варіанти багато українців сприйняли б як зраду. Водночас він не виключає, що заради припинення бойових дій і збереження людських життів Зеленський міг би спробувати переконати суспільство розглянути один із таких сценаріїв.

Однак готовність Кремля прийняти будь-яку з цих пропозицій залишається під питанням. Попри це, в Європі дедалі більше схиляються до думки, що без прямого діалогу з Росією домогтися завершення війни буде складніше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не робила «нічого особливого» щодо України та поводиться прийнятно. Попри це він продовжує переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Тим часом Путін запропонував провести в листопаді тристоронній саміт за участі Росії, США та Китаю.

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