"Цілком нормально": Трамп шокував заявою про дії Росії щодо України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не робила «нічого особливого» щодо України та поводиться прийнятно. Попри це він продовжує переговори з Володимиром Путіним.

Про це американський лідер розповів під час спілкування з журналістами.

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За словами Трампа, дії Москви та Пекіна є нормальними, тому він уникає дій, які можуть завадити діалогу.

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«Росія, чесно кажучи, поводилася щодо України цілком нормально — вони не робили нічого особливого, і те саме можна сказати про Китай», — заявив президент США.

Він підкреслив, що зараз веде переговори з Володимиром Путіним щодо України, тому не хоче зривати цей процес. Також американський лідер оцінив позицію Китаю та зазначив, що обидві країни стримують свій потенціал.

«Сі Цзіньпін поводився щодо України дуже справедливо. Він не надто втручався у ситуацію. Те саме стосується Росії. Вони не проявили навіть близько того, на що були здатні. Вони знають, що я це ціную», — наголосив глава Білого дому.

Окрім цього, Трамп висловив бажання провести тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї, якщо ті погодяться на такий саміт.

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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що не хоче ухвалювати рішення, які можуть змусити Росію відмовитися від мирних переговорів. Він також пояснив свою позицію щодо санкцій та українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield запровадили після сигналу з боку уряду США, а SpaceX технічно виконала це рішення. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

До слова, США досі не пояснили Україні два проблемні питання, про які заявив Володимир Зеленський.

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