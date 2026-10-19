Путін запропонував зустріч Трампу та Сі — що відомо / © ТСН.ua

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Нещодавно багатьох міжнародних медіа почала ширитися інформація про пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна провести у листопаді тристоронній саміт із США та Китаєм без участі України. Однак наразі така ініціатива не має офіціних підтверджень, однак вона уже викликала гостру реакцію в Києві та європейських столицях.

Що відомо про можливі переговори Путіна, Трампа та Сі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про переговори РФ, США та Китаю

За інформацією видання The Wall Street Journal, кремлівський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня запропонував провести у листопаді тристоронній саміт за участі Росії, США та Китаю.

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Зустріч планують організувати на полях саміту АТЕС у Шеньчжені (18–19 листопада), аби обговорити завершення війни на вигідних умовах для Москви. Водночас видання наголошує, що президента України Володимира Зеленського взяти участь у переговорах не запрошували.

Крім того, за даними джерел WSJ, під час розмови сторони домовилися про закупівлю Сполученими Штатами російського дизельного пального.

У США, Кремлі та Китаї прокоментували проведення тристороннього саміту

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що обговорювалася можлива зустріч лідерів США, Росії та Китаю. За його словами, остаточного рішення щодо їхнього проведення наразі немає.

«Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася», — сказав держсекретар.

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Крім того, Рубіо наголосив, що бойові дії в Україні не мають жодних позитивних наслідків, а лише провокують небезпеку поглиблення кризи та ризик залучення до протистояння нових країн.

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

«Ми не бачимо нічого доброго в цій війні. Натомість ми бачимо багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну — наприклад, через невдалу диверсійну операцію або через безпілотники, які, потрапивши під дію засобів радіоелектронної боротьби, можуть залетіти на територію сусідньої держави», — додав Рубіо.

Своєю чергою у Кремлі допускають можливість тристоронніх переговорів, проте жодний домовленостей наразі немає. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що сторони не обговорювали ані організацію зустрічі, ані її порядок денний.

«Предметних пропозицій чи домовленостей щодо самої зустрічі та її можливого змісту не було», — сказав Пєсков.

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Речник диктатора РФ також наголосив, що остаточне врегулювання війни в Україні неможливе без участі представників Києва, готових узяти на себе відповідальність.

Водночас у Китаї не підтвердили підготовку до зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна і глави Кремля Володимира Путіна. Речниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу зазначила, що наразі жодної інформації про це немає.

«Стосовно цього питання у мене поки немає інформації, яку я могла б надати», — заявила Мао Нін.

США «не бачать» прагнення України завершувати війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне уникнути дій, які могли б відштовхнути Росію від мирних переговорів, де, за його словами, вже є «значний прогрес».

«Я веду переговори про встановлення миру у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого такого, що могло б через дурість відштовхнути Росію від переговорного столу», — заявив президент США.

У своїй соцмережі Truth Social він розкритикував президента України Володимира Зеленського за удари по російських НПЗ, стверджуючи, що вони шкодять світовому ринку дизельного пального та Сполученим Штатам.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На думку Трампа, український лідер отримує достатньо допомоги від Європи та не прагне закінчення війни.

«Маючи ті величезні кошти, які йому щедро надає Європа, а також ті, що він отримував раніше від «нечесного» Джо Байдена, він зовсім не прагне завершити цю війну — і, ймовірно, ніколи й не прагнув», — сказав президент США.

Він також додав, що два роки тому Україна могла б укласти значно вигіднішу угоду, а зараз «країна зазнала руйнувань, утратила території, вихід до морів та океанів, а її чоловіче населення виснажене або загинуло».

Варто зауважити, що раніше Трамп підписав указ про скасування нових санкцій і мит проти Росії за два дні до того, як вони мали набути чинності. Рішення викликало критику в Україні та серед частини американських законодавців.

Що кажуть в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що США та європейські партнери опрацьовують можливість тристоронньої зустрічі, однак тут мова йде про формат «Україна-Росія-США». За словами Зеленського, союзники розглядають як потенційні майданчики країни Близького Сходу (ОАЕ чи Саудівську Аравію), Європу або саміт «Групи двадцяти (G20) у США, хоча остаточних домовленостей щодо саміту наразі немає.

президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Згодом в інтерв’ю Bloomberg український президент звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у спробах примусити Київ до поступок, використовуючи як важелі тиску затримки поставок ракет до систем Patriot та обмеження роботи Starlink. Зеленський зазначив, що пропонував Вашингтону припинити удари по російських НПЗ у обмін на ракети для захисту української енергетики, однак США наполягають лише на зупинці атак без поступок на користь України.

«Моя остання пропозиція була такою: ми не атакуємо російське дизельне пальне, а ви даєте нам ракети до систем Patriot для захисту наших об’єктів. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати дизель. А якщо ми це робитимемо, вони відключать нас від чогось», — заявив Зеленський.

Попри загострення у відносинах, Київ залишається готовим до діалогу із США: в інтерв’ю NBC News глава держави анонсував можливу зустріч із американськими переговірниками вже 20–21 жовтня в Україні чи Європі. Окрім цього, 18 жовтня відбулися його телефонні консультації зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо підсумків перемовин у Флориді та подальших дипломатичних дій.

Тим часом очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко висловився про ймовірні переговори без України.

«Запрошення Путіна на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном лише підживило б його прагнення до самозвеличення та надало б йому статусу, на який він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець, а Росія — не світова держава, а світова проблема», — зауважив він.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © МЗС України

Сибіга наголосив, що Путін міг би заслужити місце за столом переговорів із президентами США та Китаю лише після серйозного кроку до миру. Зокрема, таким кроком могло б стати погодження на припинення вогню ще до зустрічі.

Однак, за словами міністра, Росія демонструє протилежне та посилює терор проти цивільного населення: «Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом».

Як відреагували на пропозицію Путіна у Європі

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо зустрічі з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном щодо завершення війни в Україні.

На своїй сторінці у соцмережі Х він зазначив, що Кремль «хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити».

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Getty Images

«Перша Ялта визнавала радянське домінування над територією Східної Європи, яку контролювала Червона Армія. Тепер Путін хоче в подарунок українські території, які він не в змозі підкорити», — йдеться у дописі польського міністра.

Водночас у Єврокомісії заявили, що будь-яке рішення щодо завершення війни має поважати територіальну цілісність України, а Європа відіграватиме ключову роль у майбутньому врегулювання, повідомляє «Укрінформ».

«Будь-яке рішення, знайдене для України, має поважати її територіальну цілісність. Ми твердо дотримуємося цієї позиції», — наголосила головна речниця Європейської комісії Пайла Пінью.

Також у Єврокомісії підкреслили, що для закінчення війни Росії достатньо просто припинити агресію, проте у Росії не спостерігається жодних ознак рухатися у напрямку миру.

«Ми, звісно, ​​бачили повідомлення про пропозицію Путіна обговорити це питання з президентом Трампом і лідером Сі. Скажемо цілком чітко: якщо Путін хоче покласти край цій війні, він може просто зупинити її вже сьогодні — і війна закінчиться», — зауважив речник із питань зовнішніх справ Крістіан Віганд.

США стає «союзником» Кремля

Ветеран та військовий експерт Євген Дикий в ефірі «Radio NV» заявив, що Україні час прийняти нову реальність, де нинішня адміністрація США діє як прямий союзник Кремля. За його словами, Трамп повністю ретранслює тези Путіна про необхідність укласти угоду ще два роки тому, маючи на увазі капітуляцію України.

Оця операція «Спасти друга Владимира», вона зайшла вже саме в кульмінацію, вона зайшла в вирішальну фазу. На нас зараз будуть давити абсолютно асфальтовим катком», — зазначив Дикий.

Також ветеран наголосив, що ситуація на фронті відтоді змінилася, тому, попри тиск Вашингтона та намагання Трампа опинитися в одній компанії з Путіним і Сі Цзіньпіном, Україні потрібно виходити з цієї реальності, продовжувати воювати та перемагати.

«І, до речі, зустріч трьох диктаторів, яка, власне, двом іншим диктаторам не сильно і треба, але яку прямо ініціює Трамп… він хоче стояти в сяйві прожекторів, стояти перед камерами під ручку з Путіним з одного боку і товариша Сі — з іншого. От він себе бачить одним із цієї трійці, а не на боці демократії проти диктатури. Ну, приймаємо оцю даність і нам треба в цій даності далі жити, воювати, перемагати. Тому виходимо з тої реальності, що Штати вже остаточно перейшли на бік Росії», — зазначив Дикий.

Своєю чергою колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко порівняв імовірний саміт США, Китаю та Росії з Мюнхенською угодою 1938 року.

«Пропозиція Путіна про зустріч США, Китаю та РФ щодо завершення війни й розподілу сфер впливу — це спроба влаштувати Мюнхен 2.0, який помилково називають новою Ялтою», — заявив він.

Коваленко додав, що спроба ділити сфери впливу з Росією, яка є «сировинним придатком Пекіна», та ще й без участі Європи й України, виглядає смішно.

Він також підкреслив, що наразі ця авантюра залишається лише інсайдом WSJ і може не відбутися.

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