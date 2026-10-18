«Ми не зможемо вистояти»: Зеленський попередив про наслідки підтримки РФ з боку США

Зеленський про рішення Трампа послабити санкції проти РФ / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від президента США Дональда Трампа та оцінив ризики у разі можливої зміни політики Вашингтона щодо війни з Росією. Зеленський висловив сподівання, що Трамп перегляне свої останні рішення щодо послаблення санкцій проти РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю для телеканалу NBC News.

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Очікування від Вашингтона та ризик «помилкових рішень»

Україна розраховує на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів і сподівається, що Білий дім не змінюватиме курс на користь Кремля.

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Глава держави наголосив, що Київ прагне зберегти довіру у відносинах із Вашингтоном та розраховує на виважені кроки з боку американського лідера Дональда Трампа.

«Ми хочемо вірити йому. Я сподіваюся, що він змінить свої рішення, оскільки я вважаю їх суцільною помилкою. Це не допоможе ні нам, ні Сполученим Штатам, я в цьому впевнений. Звісно, це не мій вибір, але я сподіваюся, що він змінить свої рішення та своє ставлення до Путіна», — зазначив Зеленський.

На запитання журналістки про те, чи вважає він досі Дональда Трампа союзником України, український президент відповів, що сподівається на це.

Наслідки втрати американської допомоги

Володимир Зеленський підкреслив, що доля війни та перемога України безпосередньо залежать від стійкості українського народу, проте роль міжнародної підтримки залишається вирішальною.

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Без допомоги США чинити опір російській агресії буде надзвичайно складно, а пряма підтримка Москви з боку Вашингтона матиме катастрофічні наслідки.

«Переможемо чи ні — усе залежить від наших людей. Якщо це буде без підтримки Сполучених Штатів, нам буде дуже важко. Але якщо США підтримають Путіна — це просто неймовірно. Це трагедія, історична помилка й велика біда. Саме тому я не хочу жити ілюзіями, ми маємо бути прагматичними. Якщо США офіційно стануть на бік Росії і ці дві країни будуть разом, ми, звісно, не зможемо встояти й виграти», — пояснив Зеленський.

Позиція України та сподівання на нейтралітет чи союзництво

Україна розраховує, що нова американська адміністрація принаймні утримається від дій на користь Росії та збереже конструктивний підхід до врегулювання конфлікту.

«Я сподіваюся, що Трамп змінить свої рішення, бо вважаю їх помилковими. Це не піде на користь ані нам, ані США. Це зрозуміло. Саме тому ми сподіваємося, що президент та його команда будуть на нашому боці або щонайменше посередині», — підсумував Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський: останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті — зокрема, Рустем Умєров уже спілкувався з Джаредом Кушнером, а сам глава держави також готовий долучитися до переговорів.

Зеленський наголосив на важливості постійного діалогу задля зупинки агресії РФ, пропонуючи розпочати щонайменше з енергетичного припинення вогню та прагнучи до повного завершення війни. Водночас Кремль знову висуває власні умови для мирного врегулювання, аргументуючи їх так званими «національними інтересами» Російської Федерації.

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