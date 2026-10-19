Російська атака на Хмельницький забрала два життя: які наслідки удару

Повітряна тривога / © ТСН

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Унаслідок російської атаки на Хмельницький загинули дві жінки 1926 та 1954 років народження. Також троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час обстрілу пошкоджено кілька промислових підприємств, приватний будинок та автомобіль.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

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За його словами, під час пошукової операції в приватному будинку рятувальники виявили загиблих. Після первинного повідомлення про одну жертву інформацію оновили. Стало відомо про загибель двох жінок.

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«Щирі співчуття рідним», — написав Симчишин.

Раніше міський голова повідомляв про пошкодження на кількох промислових підприємствах, у приватному секторі одного з мікрорайонів міста та пошкоджений автомобіль.

Також через пошкодження ліній електропередач виникли перебої з електропостачанням. Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії споживачам. Інші комунальні послуги, за словами мера, забезпечуються в повному обсязі.

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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За інформацією Хмельницької обласної військової адміністрації, внаслідок удару також постраждали троє людей.

Нагадаємо, днями російська армія завдала удару по території України, випустивши майже 150 ударних та імітаційних безпілотників. Переважну більшість ворожих цілей вдалося знешкодити Силам оборони.

У Хмельницькому також лунали вибухи. Згодом місцева влада повідомила про наслідки атаки.

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