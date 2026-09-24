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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Я ще такого пекла не бачила": очевидці розповіли про перші хвилини атаки Росії на овочесховище на Харківщині

Російські дрони вдарили по овочесховищу на Харківщині, де працювали цивільні. Є загиблі та багато поранених. Очевидці розповіли, як пережили атаку РФ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Харківщині 24 вересня

Атака РФ на Харківщині 24 вересня / © Поліція Харківської області

Вранці 24 вересня російські війська атакували двома дронами овочесховище в селі Стара Гнилиця на Харківщині. Безпілотники влучили у приміщення. Унаслідок удару є загиблі та багато важкопоранених. Очевидці події розповіли про перші хвилини цієї атаки.

Про це повідомляє «Суспільне Харків».

«Такого пекла не бачила»: свідчення очевидців та порятунок поранених

Переселенка з Краматорська Анна Оварі, яка мешкає у Старій Гнилиці з вересня 2025 року та періодично підробляла на цьому підприємстві, стала свідком прольоту російських дрон-камікадзе.

«Я вийшла у свій двір — бачила, як це летіло. Їх летіло дві штуки. Я не знаю, що це летіло, але з маленькими крильцями, великого розміру. Одна пролетіла — звуку не було, потім пролетіла друга. Я подумала, що це на центр, зателефонувала доньці, тому що вона у батька була на ночівлі. Я не могла додзвонитися. Потім я почала дзвонити колишньому чоловіку, а він мені каже: „На базу прилетіло, людей виносять“. Мама і тато — його батьки», — зазначила жінка.

Коли Анна прибігла на місце влучання, людей уже виносили з території овочебази. Вона побачила багатьох важкопоранених із травмами кінцівок та важкими кровотечами. Серед потерпілих були її колишні свекор і свекруха, яких згодом госпіталізували до Харкова та Чугуєва, а також керівниця підприємства та інші працівники.

«Вони настільки були всі поранені — я ще такого пекла не бачила. Навіть у страшному фільмі. У них частини просто були відірвані на руках і ногах. Їх перехожі рятували, працівники підприємства. Знімали ремені, у них спадали штани, вони перетягували людей, щоб ті не стекли кров’ю», — додала Анна.

Працівниця ферми Галина Туцканюк та пересленка з Краматорська Анна Оварі / © Суспільне

Працівниця ферми Галина Туцканюк та пересленка з Краматорська Анна Оварі / © Суспільне

Очевидці про загиблих та робочі будні на базі

Працівниця овочесховища Галина Туцканюк, яка вимушено переїхала до села з Куп’янська, дивом вціліла, оскільки того ранку не вийшла на зміну. Переселенка зізналася, що мала погане передчуття, до того ж її чоловіку наснився кошмар, тому вона залишилася вдома.

Галина розповіла, що напередодні робітники спокійно збирали на полях буряки й капусту, а на базі вручну сортували цибулю, обрізаючи хвостики та пересипаючи її з сіток у контейнери. За таку працю людям платили по 13 гривень за одну сітку. Описуючи загиблих колег, жінка зазначила, що всі вони добре знали одне одного та постійно працювали пліч-о-пліч.

«Загиблих всіх знаю. Я з ними працювала. Ще до війни сюди приїжджали, дуже багато було людей у відрядженні. Один переселенець загинув з нашого села, також з Купʼянська. Дуже хороший чоловік був. Такий добрий, ввічливий. Навіть не можу уявити, ще вчора з ним говорили. Ми всі один одного підтримували, разом на полі працювали», — розказала Галина.

Удар по цивільному об’єкту та перші хвилини після вибуху

Охоронець агропідприємства Анатолій Лисак під час атаки перебував у робочому приміщенні й оформлював документи на вантажівку, що заїхала на територію.

«І потім як, знаєте, — темрява… Я розплющую очі — на мені скло, двері на мене випали. І я вибігаю з приміщення, і побачив — там, де люди перебирали овочі. Там пожежі не було, а був дим і людські крики: „Допоможіть“. Там була миттєва смерть, тому що я ходив — там такі кульки, людей попрошивало. Там такі поранення страшні. Допомогли, чим могли, винесли їх ближче з території. Навіть почали в свої службові машини завантажувати й відвозити до лікарні, хто міг», — згадує охоронець.

За словами Анатолія Лисака, це вже повторне влучання по цивільному базі: приблизно за три тижні до цього росіяни знищили тут холодильник-рефрижератор та контейнери. Він наголосив, що на території підприємства немає і не було військовослужбовців або військової техніки — тут працювали виключно цивільні люди, які вирощували овочі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, зранку 24 вересня російські війська завдали удару по агропідприємству у селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області.

За даними прокуратури, о сьомій ранку ворог атакував овочесховище, попередньо, малогабаритною крилатою ракетою «Бандероль». У цей час працівники сортували овочі на складі.

Раніше ми писали, що російська армія від ранку атакує Україну дронами. Під ударом наразі перебуває захід України. Зокрема, у Хмельницькому і Рівному стались вибухи. Є влучання.

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