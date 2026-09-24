Співачка SWOIIA, відома як Ассоль, таємно вийшла заміж: зірка показала романтичні фото з обручками

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

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Українська співачка SWOIIA, відома як Ассоль, після тривалого зникнення з медіапростору таємно вийшла заміж та показала загадкові кадри з обручками.

Артистка заінтригувала прихильників новою публікацією в Instagram. SWOIIA опублікувала чорно-білі романтичні світлини. На першому кадрі видно жіночу та чоловічу руки з обручками. Чоловік ніжно обіймає співачку зі спини. На другому фото артистка показала самі каблучки. А поруч залишила особливу записку з дуже промовистим посланням.

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«Найкращі моменти трапляються в тиші», — написала вона під фото.

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На іншому кадрі можна розгледіти обручки від Tiffany & Co. А поруч із ними лежить записка: «Якщо ми продовжуємо йти в цю подорож разом, знай, що моє серце твоє сьогодні, завтра й назавжди».

Для багатьох SWOIIA досі залишається тією самою Ассоль, яка почала співати ще в дитинстві та рано здобула популярність в українському шоубізнесі. Згодом Катерина Гуменюк вирішила залишити дитячий сценічний образ у минулому та перезапустила кар’єру під псевдонімом SWOIIA. Однак після цього артистка несподівано взяла тривалу паузу в публічності.

На певний час її сторінки в соцмережах зникли, а сама співачка майже не давала про себе знати. Це породило різні припущення про її життя та місце перебування, зокрема чутки про можливий переїзд до Росії. Втім, підтверджень цій інформації не з’явилося. У травні 2026 року SWOIIA знову почала вести Instagram, проте повертатися до активної музичної діяльності поки не поспішала.

Ассоль / © instagram.com/assolmusic

Натомість артистка зосередилася на іншій справі — власному бізнесі з прикрасами з натурального каміння. Цього року її проєкту виповнилося три роки. Новими піснями SWOIIA за цей період шанувальників не потішила, зате почала частіше ділитися особистими моментами та кадрами зі свого життя.

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