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Европа готовится к переговорам с Путиным без Трампа: FT о двух сценариях мира
Союзники Украины сменяют курс. FT описало два возможных сценария завершения войны, которые могут обсуждать с Россией.
Украина и европейские страны все меньше рассчитывают на Дональда Трампа как на главного посредника в завершении войны. На этом фоне в Европе обсуждается возможность возобновления прямых контактов с Владимиром Путиным, а также потенциальные сценарии прекращения боевых действий.
Об этом пишет Financial Times в материале международного обозревателя Гидеона Рахмана.
По его оценке, нынешняя напряженность между Киевом и Вашингтоном напоминает кризис 2025 года, когда спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме усилил опасения по поводу изменения американской позиции в отношении России. Встреча Трампа с Путиным на Аляске лишь усугубила эти сомнения.
Теперь Зеленский открыто критикует ограничения американской поддержки, в частности, относительно спутниковых возможностей Украины, и выступает против давления Вашингтона с требованием прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Рахман предполагает, что такая риторика украинского президента может быть не только проявлением раздражения, но и попыткой обратиться непосредственно к американскому обществу, минуя Трампа и его окружение. На это, в частности, может повлиять ослабление позиций президента США накануне промежуточных выборов в Конгресс.
Какие варианты завершения войны обсуждают в Европе
По словам обозревателя, европейские столицы все чаще приходят к выводу, что переговоры с Кремлем не могут оставаться исключительно делом Вашингтона. В Европе уже налаживают каналы связи с Россией и допускают прямые контакты европейских лидеров с Путиным.
Рахман связывает это с разочарованием в попытках влиять на Трампа. В то же время, европейская политика по-прежнему опирается на две основы: военную и политическую поддержку Украины и санкционное давление на Россию.
Обозреватель наметил два возможных сценария, которые Европа теоретически могла бы предложить Москве.
Заморозка войны вдоль нынешней линии фронта в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО.
Передача России Донбассу в обмен на вступление Украины в НАТО.
По мнению Рахмана, оба варианта многие украинцы восприняли бы как измену. В то же время, он не исключает, что ради прекращения боевых действий и сохранения человеческих жизней Зеленский мог бы попытаться убедить общество рассмотреть один из таких сценариев.
Однако готовность Кремля принять любое из этих предложений остается под вопросом. Несмотря на это, в Европе все больше склоняются к мнению, что без прямого диалога с Россией добиться завершения войны будет сложнее.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не делала «ничего особенного» в отношении Украины и ведет себя приемлемо. Несмотря на это, он продолжает переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Тем временем Путин предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием России, США и Китая.