Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы

Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы

Больше всего выходных ждет украинцев именно в январе, а вот в мае будет самая короткая рабочая неделя.

В Украине отмечают множество различных религиозных и государственных праздников. Когда украинцы могут ждать выходные в 2022 году? С этим вопросом разбирался ТСН.ua.

Календарь праздников 2022 в Украине

Больше выходных нас ждет в начале года — 12 нерабочих дней. В мае и октябре их будет 11. Всего на 2022 год запланировано 116 выходных.

Среди основных праздников:

1 января 2022 г., суббота, Новый 2022 год;

7 января 2022 г., пятница, Рождество Христово;

8 марта 2022 г., вторник, Международный женский день;

24 апреля 2022 года, воскресенье, Пасха;

1 мая 2022 г., воскресенье, День труда;

9 мая 2022 г., понедельник, День победы;

12 июня 2022 года, воскресенье, Троица;

28 июня 2022 г., вторник, День Конституции Украины;

24 августа 2022 г., среда, День Независимости Украины;

14 октября 2022 года, пятница, День защитника и защитницы Украины;

25 декабря 2022 года, воскресенье, Рождество Христовое за Григорианским календарем.

Какие дни будут выходными в январе 2022 года

В начале Нового 2022 украинцы получат возможность отдохнуть целых три дня: с 1 по 3 января. Так как 1 января приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник — 3 число. Нерабочими будут выходные с 7 по 9 января. Так как Рождество Христово выпадает на пятницу.

Будут ли дополнительные выходные в феврале 2022 года

Государственных праздников на февраль не приходится, поэтому выходных в этом месяце всего восемь.

Когда будут отдыхать украинцы в марте 2022 года

9 выходных дней дополняются в этом месяце государственным праздником — 8 марта (Международный женский день). Он приходится на вторник, а потому не переносится.

Выходные в апреле 2022

С апрелем к нам придут не только солнечные весенние дни, но и довольно длинные выходные — 23-25 ​​апреля. Ведь в 2022 году на 24 апреля приходится Пасха — один из самых больших и важнейших христианских праздников. Традиционно с воскресенья празднование переносится на понедельник.

Также читайте Лучшие поздравления с годовщиной свадьбы в стихах, открытках и своими словами

Майские выходные 2022

Май в 2022 году станет одним из тех месяцев, которые подарят украинцам больше выходных дней — 11. Первым праздником станет День труда, 1 мая. Так как он выпадает на воскресенье, переносится на 2 мая (понедельник). Эта неделя станет самой короткой рабочей в Украине. Ведь с 6 по 9 мая украинцы снова останутся дома.

Когда украинцы будут отдыхать в июне 2022 года

Первый летний месяц принесет всего два дополнительных выходных. Это будут Троица — 12 июня и День Конституции — 28 июня.

Будут ли выходные в июле 2022 года

Разгар лета не принесет дополнительных выходных, ведь на июль не приходится ни одного важного религиозного или государственного праздника.

Выходные дни в августе 2022

Август традиционно подарит украинцам дополнительный выходной на День Независимости Украины — 24 августа. Это будет среда.

Будут ли украинцы отдыхать дополнительно в сентябре 2022

В сентябре нет важных церковных дат или государственных праздников, поэтому выходных только 8.

Когда будут выходные дни в октябре 2022 года

В понедельник, 16 октября, украинцы получат дополнительный выходной, ведь День защитника и защитницы Украины приходится на пятницу (14 октября) и потому переносится.

Выходные в ноябре 2022

Ноябрь 2022 года пройдет без дополнительных празднований. Поэтому украинцам останется только наслаждаться 8 выходными и ждать новогодних праздников.

Когда украинцы будут отдыхать в декабре 2022

Именно в декабре начинается цикл новогодних праздников. Ведь 25 декабря католики в Украине и во всем мире отмечают Рождество Христовое за Григорианским календарем. Так как этот день выпадает на воскресенье, то его празднование перенесут на 26 декабря, понедельник.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку