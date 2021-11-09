Черная пятница: как сэкономить и не дать себя обмануть

Черная пятница: как сэкономить и не дать себя обмануть

В конце осени украинцы уже традиционно ждут Черной пятницы или Black Friday, чтобы приобрести товары с большими скидками.

В 2021 году этот день выпадает на 26 ноября. А для тех, кто не успел закупиться на Black Friday существует еще Киберпонедельник — когда распродажи предлагают только онлайн-магазины.

ТСН.ua разобрался, как правильно делать покупки в Черную пятницу 2021 года, чтобы действительно сэкономить и не быть обманутыми. Ведь потратить свои средства с пользой – это совсем нелегкое дело.

Что выгодно покупать на Черную пятницу и Киберпонедельник

Традиционно в Украине во время Black Friday покупают электронику и гаджеты. Это не только смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы, но и телевизоры, бытовая техника, устройства с искусственным интеллектом. Во многих онлайн магазинах можно найти немалые скидки. А так как подобные товары обычно стоят достаточно дорого, поэтому даже экономия в 10-20% будет ощутима для кошелька.

Купить на Черную пятницу спешат также одежда и обувь. Ведь магазины выставляют хорошие скидки, поощряя покупателей воспользоваться именно их предложением. Особенно часто в этот период заказывают теплую верхнюю одежду на зиму, дорогую брендовую обувь. Именно на эти позиции бывают самые большие скидки.

Черная пятница и Киберпонедельник – отличная возможность найти и купить дешевле подарки к новогодним праздникам. Следует отметить, что к Новому году цены часто растут. Поэтому, если вы давно хотели порадовать себя или своих близких дорогим подарком, самое время подумать о его приобретении.

Черная пятница 2021 — как меняется распродажа в условиях карантина

Пандемия COVID-19 и карантин во всем мире сильно повлияли на то, что и где покупают во время Черной пятницы. В Европе в прошлом году это событие чуть не сорвалось. Однако в 2021 году мир уже смог лучше адаптироваться к новым реалиям, поэтому можно ожидать больших распродаж.

Сегодня большинство людей пытается покупать онлайн, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, посещая магазины. В условиях стремительного распространения пандемии и неопределенной ситуации с локдауном, производители и продавцы делают упор на онлайн предложениях. Чтобы возможное усиление карантина не нарушило их планов.

Во многих городах Украины уже введен красный уровень эпидемиологической опасности, а это значит, что в крупные торговые центры можно попасть только при наличии документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19, или справке о перенесенной болезни. Поэтому виртуальный шопинг, как и в прошлом году, скорее всего, будет более популярным.

Черная пятница: как покупать, чтобы не попасть на крючок маркетологов

Черная пятница: как покупать, чтоб не дать себя обмануть / Pexels

Black Friday в США имеет определенные отличия от того события, которое происходит в нашей стране. Американские магазины действительно распродают весь свой товар с безумными скидками. Даже на брендовые вещи ценники могут "резать" на 90%. В Украине все несколько по-другому. Обычно распродажа касается только определенных категорий товаров.

Следует обратить внимание, что некоторые магазины используют уловки, которые помогают продать товар с большей выгодой:

сильно повышают цены за месяц до распродажи, а затем возвращают меньший ценник – поэтому стоит заранее подумать, что вы хотите приобрести и проверить стоимость этих вещей в начале Black Friday;

сети дают рекламу о продаже гаджетов по хорошей цене, но в самом магазине оказывается, что этой позиции нет налицо, люди часто покупают другой товар, так как уже настроились на покупку;

долго не распродаваемые товары выставляются в зале под видом новых, на них наклеиваются "желтые ценники", а настоящие новинки прячут до других времен;

иногда, если отклеить скидку, можно увидеть, что цена до Черной пятницы стояла такая же или даже меньше;

в некоторых случаях в магазинах предлагают второй товар за меньшую стоимость или в подарок в случае покупки на определенную сумму, часто это продукция, срок годности которой вот-вот истечет или гаджеты с небольшими повреждениями, что трудно увидеть сразу.

Поэтому просматривать предложения всегда нужно с ясной головой и не торопиться. Особенно в период объявленных распродаж.

Как правильно делать покупки на Черную пятницу, чтобы сэкономить

Чтоб делать покупки на Черную пятницу правильно сначала составьте список

Чтобы попасть на реальные скидки в Черную пятницу и Киберпонедельник нужно сделать несколько важных шагов:

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Составьте список покупок – он может быть приблизительным, но обязательно подумайте, что бы вы хотели приобрести, включая краткосрочные и долгосрочные цели. Выберите те магазины, где есть нужные вам товары – например, если вы хотите купить новый смартфон, зимние сапоги и диван, тогда стоит сразу найти онлайн-площадки, где это все продается. Так не придется просматривать на Черную пятницу тысячи вариантов. Подумайте, какую сумму вы готовы заплатить – заранее переведите средства на карту для оплаты онлайн, прибавив к ней 10-15%. Так вы сможете контролировать свое е расходы. Ищите самые выгодные предложения – в этом вам помогут агрегаторы цен, например Hotline. Здесь можно сравнивать стоимость определенного товара в разных магазинах. Подумайте о доставке – в выбранных магазинах стоит изучить условия, особенно, если вы покупаете на мировых онлайн-площадках. Доставка в Украину может достигать нескольких месяцев. Тщательно проверяйте страницы, на которых вы делаете заказ – перед большими распродажами в интернете появляется много мошенников, создающих специальные сайты для получения персональных данных покупателей. После регистрации с вашего счета могут списывать средства.

Помните, что у вас есть право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (при наличии чека), если товар оказался бракованным. Здесь закон всегда остается на вашей стороне.

Как еще больше сэкономить в Черную пятницу? Воспользуйтесь кэшбэк-сервисами и промокодами. Первые помогают вернуть часть расходов, авторизовавшись в интернет-магазине через приложение или сайт сервиса. Вторые созданы для того, чтобы покупатель получил еще большую скидку или сэкономил на доставке.

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