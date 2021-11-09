Чорна п'ятниця : як зекономити і не дати себе обдурити

Чорна п'ятниця : як зекономити і не дати себе обдурити

В кінці осені українці вже традиційно чекають на Чорну п’ятницю або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками.

В 2021 році цей день припадає на 26 листопада. А для тих, хто не встиг скупитися на Black Friday існує ще “Кіберпонеділок” — коли розпродажі пропонують лише онлайн-магазини.

ТСН.ua розібрався, як правильно робити покупки в Чорну п’ятницю 2021, щоб дійсно зекономити та не бути обдуреними. Адже витратити свої кошти з користю — це зовсім нелегка справа.

Що вигідно купувати на Чорну п’ятницю і Кіберпонеділок

Традиційно в Україні під час Black Friday купують електроніку і різноманітні гаджети. Це не лише смартфони, планшети, ноутбуки і смарт годинники, але й телевізори, побутова техніка, пристрої зі штучним інтелектом. В багатьох онлайн-магазинах можна знайти чималі знижки. А так як подібні товари зазвичай коштують досить дорого, тому навіть економія у 10-20% буде відчутною для гаманця.

Придбати на Чорну п’ятницю спішать також одяг та взуття. Адже магазини виставляють хороші знижки, заохочуючи покупців скористатися саме їхньою пропозицією. Особливо часто в цей період замовляють теплий верхній одяг на зиму, дороге брендове взуття. Саме на ці позиції бувають найбільші знижки.

Чорна п’ятниця і Кіберпонеділок — чудова можливість знайти і купити дешевше подарунки до новорічних свят. Варто зазначити, що до Нового року ціни часто зростають. Тому, якщо ви давно хотіли порадувати себе чи свої близьких дорогим подарунком, саме час подумати про його придбання.

Чорна п’ятниця 2021 — як змінюється розпродаж в умовах карантину

Пандемія COVID-19 і карантин в усьому світі досить сильно вплинули на те, що і де купують під час Чорної п’ятниці. В Європі минулого року ця подія ледь не зірвалась. Проте в 2021 світ вже зміг краще адаптуватися до нових реалій, тому можна очікувати великих розпродажів.

Сьогодні більшість людей намагається купувати онлайн, щоб не наражати себе і своїх близьких на небезпеку, відвідуючи магазини. Сьогодні в умовах стрімкого поширення пандемії і невизначеної ситуації з локдауном, виробники та продавці роблять акцент на онлайн пропозиціях. Щоб можливе посилення карантину не порушило їх планів.

В багатьох містах України вже запроваджено червоний рівень епідеміологічної небезпеки, а це означає, що у великі торгові центри можна потрапити лише за наявності документу про щеплення або негативний тест на COVID-19, чи довідку про перенесену хворобу. Тому віртуальний шопінг, як і минулого року, скоріш за все буде більш популярним.

Чорна п’ятниця: як купувати, щоб не потрапити на гачок маркетологів

Чорна п'ятниця: як купувати, щоб не дати себе обдурити / Pexels

Black Friday у США має певні відмінності від тої події, яка відбувається в нашій країні. Американські магазини дійсно розпродують весь свій товар з шаленими знижками. Навіть на брендові речі цінники можуть “різати” на 90%. В Україні все дещо по-іншому. Зазвичай розпродаж торкається лише певних категорій товарів.

Варто звернути увагу, що деякі магазини використовують хитрощі, які допомагають продати товар з більшою вигодою:

сильно підвищують ціни за місяць до розпродажу, а потім повертають менший цінник — тому варто заздалегідь подумати, що ви хочете придбати та перевірити вартість цих речей до початку Black Friday;

мережі дають рекламу про продаж гаджетів за хорошою ціною, але в самому магазині виявляється, що цієї позиції немає в наявності, люди часто купують інший товар, так як вже налаштувалися на покупку;

товари, які довго не розпродувалися, виставляються в залі під виглядом нових, на них наклеюються “жовті цінники”, а справжні новинки ховають до інших часів;

деколи, якщо відклеїти знижку можна побачити, що ціна до Чорної п’ятниці стояла така сама або навіть менша;

інколи в магазинах пропонують другий товар за меншу вартість або у подарунок в разі покупки на певну суму, часто це продукція, термін придатності якої ось-ось закінчиться або гаджети з невеликими ушкодженнями, що важко побачити відразу.

Тому переглядати пропозиції завжди потрібно з ясною головою і не поспішати. Особливо в період оголошених розпродажів.

Як правильно робити покупки на Чорну п’ятницю, щоб зекономити

Щоб робити покупки на Чорну п'ятницю правильно спочатку складіть список

Щоб потрапити на реальні знижки в Чорну п’ятницю і Кіберпонеділок, потрібно зробити кілька важливих кроків:

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Складіть список покупок — він може бути приблизним, але обов’язково подумайте, що б ви хотіли придбати, включаючи короткострокові та довгострокові цілі. Виберіть ті магазини, де є потрібні вам товари — наприклад, якщо ви хочете купити новий смартфон, зимові чоботи і диван, тоді варто відразу знайти онлайн-площадки, де це все продається. Так не прийдеться переглядати на Чорну п’ятницю тисячі варіантів. Подумайте, яку суму ви готові заплатити — зарання переведіть кошти на карту для оплати онлайн, додавши до неї 10-15%. Так ви зможете контролювати свої витрати. Шукайте найвигідніші пропозиції — в цьому вам допоможуть агрегатори цін, наприклад Hotline. Тут можна порівнювати вартість певного товару в різних магазинах. Подумайте про доставку — в обраних магазинах варто вивчити умови, особливо, якщо ви купуєте на світових онлайн-площадках. Доставка в Україну може сягати кількох місяців. Ретельно перевіряйте сторінки, на яких ви робите замовлення — перед великими розпродажами в інтернеті з’являється багато шахраїв, які створюють спеціальні сайти для отримання персональних даних покупців. Після реєстрації з вашого рахунку можуть списувати кошти.

Пам’ятайте, що у вас є право повернути куплену річ протягом 14 днів (за наявності чека), якщо товар виявився бракованим. Тут закон завжди залишається на вашому боці.

Як ще більше зекономити в Чорну п’ятницю? Скористайтеся кешбек-сервісами і промокодами. Перші допомагають повернути частину витрат, авторизувавшись в інтернет-магазині через додаток або сайт сервісу. Другі створені для того, щоб покупець отримав ще більшу знижку або зекономив на доставці.

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