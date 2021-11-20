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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 листопада

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 листопада

Associated Press

Найбільше хворих виявили в Дніпропетровській області - понад 1,8 тис. інфікованих.

В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в областях:

  • м. Київ – 1484
  • Вінницька – 776
  • Волинська – 652
  • Дніпропетровська – 1870
  • Донецька – 1010
  • Житомирська – 547
  • Закарпатська – 519
  • Запорізька – 1027
  • Івано-Франківська – 570
  • Київська – 965
  • Кіровоградська – 234
  • Луганська – 255
  • Львівська – 1017
  • Миколаївська – 907
  • Одеська – 840
  • Полтавська – 931
  • Рівненська – 661
  • Сумська – 461
  • Тернопільська – 336
  • Харківська – 657
  • Херсонська – 222
  • Хмельницька – 735
  • Черкаська – 704
  • Чернівецька – 203
  • Чернігівська – 667

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 322 308 осіб;
  • одужало – 2 748 500 осіб;
  • летальних випадків – 80 895.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 19 листопада, було зафіксовано 20 050 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 725 людей, 22 304 пацієнти одужали.

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