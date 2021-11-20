Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 листопада

Найбільше хворих виявили в Дніпропетровській області - понад 1,8 тис. інфікованих.
В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в областях:
- м. Київ – 1484
- Вінницька – 776
- Волинська – 652
- Дніпропетровська – 1870
- Донецька – 1010
- Житомирська – 547
- Закарпатська – 519
- Запорізька – 1027
- Івано-Франківська – 570
- Київська – 965
- Кіровоградська – 234
- Луганська – 255
- Львівська – 1017
- Миколаївська – 907
- Одеська – 840
- Полтавська – 931
- Рівненська – 661
- Сумська – 461
- Тернопільська – 336
- Харківська – 657
- Херсонська – 222
- Хмельницька – 735
- Черкаська – 704
- Чернівецька – 203
- Чернігівська – 667
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 322 308 осіб;
- одужало – 2 748 500 осіб;
- летальних випадків – 80 895.
Як повідомлялося, в Україні напередодні, 19 листопада, було зафіксовано 20 050 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 725 людей, 22 304 пацієнти одужали.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.