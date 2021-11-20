Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 листопада

Найбільше хворих виявили в Дніпропетровській області - понад 1,8 тис. інфікованих.

В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в областях:

м. Київ – 1484

Вінницька – 776

Волинська – 652

Дніпропетровська – 1870

Донецька – 1010

Житомирська – 547

Закарпатська – 519

Запорізька – 1027

Івано-Франківська – 570

Київська – 965

Кіровоградська – 234

Луганська – 255

Львівська – 1017

Миколаївська – 907

Одеська – 840

Полтавська – 931

Рівненська – 661

Сумська – 461

Тернопільська – 336

Харківська – 657

Херсонська – 222

Хмельницька – 735

Черкаська – 704

Чернівецька – 203

Чернігівська – 667

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 322 308 осіб;

одужало – 2 748 500 осіб;

летальних випадків – 80 895.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 19 листопада, було зафіксовано 20 050 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 725 людей, 22 304 пацієнти одужали.

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